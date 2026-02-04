蘇花路廊恐春節連假前1天湧現南下車潮 大年初一進入高峰期

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年春節有9天連假，交通部公路局預估，蘇花路廊在連假前1天，即13日當天就會提前湧現南下車潮，17日大年初一進入高峰期，單日南下車流量恐超過1萬6000輛次，蘇澳到崇德車程需要2.5小時，比平日增加1小時。

交通部公路局東區養護工程分局、宜蘭監理站、蘇花改工程處，今天(4日)舉辦春節疏運記者會。東分局分局長林文雄說，蘇花路廊平日南下及北上1天平均各有5000多輛次車流量，今年春節連假前1天南下車潮將翻倍，上看1萬1000輛次，17日增至1萬6600輛次，21日大年初五換成北上爆大量，單日估計2萬1000輛次。

東分局指出，蘇花路廊蘇澳到崇德段平日行車時間約1.5小時，大年初一南下高峰期可能要2.5小時，根據預測統計資料，今年大年初一南下車流量比歷年同期減少20％。

此外，宜蘭縣大同鄉通往武陵農場的台7甲線(中橫宜蘭支線)，配合武陵櫻花季，訂於13日到3月1日實施交管，思源埡口到武陵農場路段劃設紅線禁止臨時停車，無通行證車輛禁入武陵農場。宜蘭監理站呼籲遊客搭乘大眾運輸，宜蘭縣境有宜蘭及羅東轉運站、三星運動場等3個乘車處，歡迎大家多加利用。

交通部公路局預估蘇花路廊南下交通，在17日大年初一進入高峰期。(記者江志雄攝)

