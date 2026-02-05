蘇花路廊預估初一將出現南下最大車潮

公路局預估蘇花路廊南下返鄉車流初一將出現最大車潮，全日交通量約一萬六千六百輛次。(公路局提供)

記者林中行／花蓮報導

春節連續假期自二月十四日起至二月二十二日止共九日，公路局東區養護工程分局表示，預估春節連續假期前段二月十四至十六日蘇花路廊南下返鄉車流將陸續湧現，預估初一將出現南下最大車潮，南下全日交通量約一萬六千六百輛次。

東區養護工程分局表示，初一首波車潮將自早上五時起湧現，壅塞情形預計將持續至十六時以後緩解；二月十八至十九日假期中段，則預估出現前往各大風景區出遊人潮，假期後段二十至二十二日則將以北上返回工作地旅次為主。

預估第初五將出現北上車流高峰，北上全日交通量約二萬一千輛次，車潮將自上午十時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至初六一時後緩解。

東區養護工程分局強調，為鼓勵民眾多利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，此次連假規劃於蘇澳地區、花蓮和平及崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，並配合蘇花改開放大客車行駛路肩（緊急空間）措施，期能於尖峰時段提升大眾運輸之服務效能，以吸引民眾搭乘多加使用大眾運輸返鄉或至宜花地區旅遊。