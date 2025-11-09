蘇花驚魂！秘境「象鼻隧道」驚傳悲劇 62歲女團員遭浪捲溺斃

社會中心／李紹宏報導

花蓮蘇花公路象鼻隧道驚傳悲劇！花蓮縣消防局指揮中心今（9）日接獲警方通報，1名女子在象鼻隧道下方海灘遭浪捲走，相關單位展開搜救後，發現該名62歲張姓女子，但已沒有生命跡象。

遭浪捲走的62歲張姓女子，已經沒有生命跡象。（圖／翻攝自今日花蓮臉書）

16人團攀象鼻海灘出事！4人峭壁受困 1女遭浪捲溺斃

根據了解，花蓮縣特搜大隊和仁分隊長王韋竣指出，這名張姓女子為團體遊客之一，這組團體遊客共16人，來自台南，有8男8女，從舊台9線「用繩垂降」到海灘，再用繩索爬上路面，結果卻發生意外。當中4人受困在約50公尺的峭壁下，張姓女子則被海浪捲入海中，一度失蹤。

消防和海巡單位出動吊掛裝置，救出受困遊客。（圖／翻攝自今日花蓮臉書）

消防與海巡單位合作，利用無人機空拍定位，並請空勤總隊出動直升機吊掛。受困的4人被成功救出，不幸的是，最後在碎石旁發現的張姓女子已無生命跡象，於中午12時46分將其順利吊掛上岸。

象鼻隧道地形險峻，周圍相當危險。（圖／翻攝自Google Map）

秘境「象鼻隧道」危險！下方海灘易漲潮、攀登路線險峻

象鼻隧道景色秀麗，吸引不少遊客造訪，但其實這處相當危險，第一「隧道下方海灘容易受漲潮影響」，海浪狀況可能突然惡化；第二「下切路徑困難」，從舊蘇花公路下切至海灘，需要攀繩、垂降，且該處地質不穩，路途恐有碎石和大岩石；第三「地震影響」，地貌變化大，路線難度極高。

因此，花蓮縣消防局呼籲民眾，蘇花公路沿線有警告標示，勿違規進入路段，以免發生意外。

