蘇花「最美公路」和仁至大清水路段廢線！ 還給大自然

台9線蘇花公路景觀壯麗優美，又以台9丁線64K＋262至69K＋119和仁至大清水路段最受歡迎，有「蘇花最美路段」之稱，也常受天災影響，行政院宣布和仁至大清水段這5公里將廢止解編。

行政院宣布花蓮台9丁線和仁至大清水路段廢線，且不再養護修路。圖為清水斷崖2023年景觀。（圖／記者高珞曦攝）

台9丁線舊蘇花公路緊貼陡峭的和仁斷崖（卡那岡斷崖），臨山遠眺太平洋，景色壯麗。2024年「0403花蓮大地震」導致該處崩落大量土石，且多次影響交通狀況。交通部公路局先後投入數十億元修復，但都無法獲得明顯改善。

台9丁線和仁至大清水段將不對外開放，壯闊景觀成絕響。圖為和仁臨海短隧道和卡那岡斷崖。（圖／公路邦協會常務理事邱正智授權提供）

對此，行政院12日發布「院臺交字第1141038665號公告」，廢止台9丁線64K＋262至69K＋119路段，而台9丁線64K＋262至64K＋900共線路段仍屬台9線，原台9丁線64K＋900至64K＋119部分，則按國有土地使用管理。

也就是說，原蘇花公路的和仁至大清水路段將不再實施公路養護，也不再對外開放，直接「還路於山」。調整後的新路線將從「蘇澳－大清水」改為「蘇澳－和仁」，用路人仍可通行仁水隧道。

