蘇花「最美路段」廢線！1圖揭公路局不養護「5大原因」

有「蘇花最美路段」之稱的台9丁線64K＋262至69K＋119和仁至大清水路段，行政院日前公告廢線，讓許多人感到惋惜。對此，公路邦協會常務理事邱正智分享一張圖，說明公路局放棄該路段不再養護的5大原因。

台9丁線和仁至大清水段將不對外開放，壯闊景觀成絕響。圖為和仁臨海短隧道和卡那岡斷崖。（圖／公路邦協會常務理事邱正智授權提供）

邱正智在臉書「公路邦．公路研究討論區．TwRoadClub」分享圖片說明，從Google Earth來看，這路段都在「右岸山」的範圍。自0403大地震後大量土石從山頂一路崩至太平洋，範圍又高又廣，山腳下的蘇花公路自然無法倖免於難。

邱正智表示，從衛星看到的大崩塌點有9處，部分路段路基流失直墜太平洋，最嚴重的崩塌集中在仁清隧道周圍，恐怕連徒步都進不去。

邱正智用 一張圖說明「和仁至大清水」路段有多嚴重 。（圖／公路邦協會常務理事邱正智提供）

至於為何公路局放棄不再養護？邱正智指出，因為近90度垂直陡峭山壁，崩塌最高落差達1000公尺，技術上難以刷坡整治，施工人員根本上不去，而且半山腰仍堆積大量土石，只要下雨就滾滾而下阻斷公路，永遠清不完，例如中橫公路谷關~德基段在921地震後至今仍封閉，因為半山腰土石仍不斷掉落。

邱正智說，預估修路費用好幾10億元，且不保證一定能修好，加上目前已有安全的仁水隧道擔負交通運輸大任，開放和仁至大清水路段通行的風險大，「若明知危險而開放，國賠吵不完」。他也感嘆，原路線自1932年「蘇花臨海道」開通以來已近100年，具有觀光美景及歷史情感的正面效益，如今受災嚴重只能說可惜。

