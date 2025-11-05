蘇菲偏鄉巡講堆月經平權 宜蘭蓬萊國小開課

▲「Team Girls! 挺女孩生理教育巡迴講座」11月4日巡迴來到宜蘭縣蓬萊國小，透過趣味互動，引導現場50位偏鄉學童建立正確的月經知識，推動月經平權意識，以實際作為終結月經貧窮問題。（圖／蘇菲提供）

[NOWnews今日新聞] 現在台灣仍有許多偏鄉的女性與家庭仍面臨著月經貧窮的問題，在購買生理用品與日常必需品之間陷入兩難，顯示消弭月經貧窮仍是重要社會課題。衛生棉領導品牌蘇菲持續以行動支持月經平權，連續五年響應新北市政策，捐贈生理用品支援校園與弱勢族群，今年亦捐贈市值200萬元的女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲給予新北市政府，累積至今已捐贈近千萬元的生理用品，協助社福機構及偏鄉學校建立性別友善廁所與月經照護環境。

今（2025）年蘇菲也透過「Team Girls! 挺女孩生理教育巡迴講座」，走訪全台偏鄉六都國中小學，為孩子們上一堂生理教育課，目前已走訪了8所學校，11月4日巡迴來到宜蘭縣蓬萊國小，透過趣味互動引導現場50位偏鄉學童建立正確的月經知識，並與學生說明如何挑選合適的生理用品等內容，推動月經平權意識的建立。蓬萊國小校長彭佳志表示，儘管蓬萊國小位處資源匱乏的偏鄉，但校方積極規劃多元課程，很感謝蘇菲舉辦的月經教育講座，讓學童們可以更多元的探索與發展，建立正確的月經平權意識。

▲「Team Girls! 挺女孩生理教育巡迴講座」蓬萊國小校長彭佳志表示，儘管蓬萊國小位處資源匱乏的偏鄉，但校方積極規劃多元課程，很感謝蘇菲舉辦的月經教育講座，讓學童們可以更多元的探索與發展，建立正確的月經平權意識。（圖／蘇菲提供）

蓬萊國小主任劉紹萱也透過第一線觀察，發現許多偏鄉地區學童家長多忙於工作或是隔代教養而忽略了月經教育的重要性，當學生初經來臨時不知道如何選用合適的生理用品以及妥善照顧自己，顯示月經貧窮不僅是經濟上的問題，更反映偏鄉家庭教育與陪伴的缺口。期望透過教師的專業引導與同儕間的理解支持，建立正確的生理知識與自我照護能力，讓學生在安全、開放的學習環境中，促進性別友善與身心健康的校園文化。

▲禾馨宜蘊生殖中心主任張至婷醫師表示，學童面對初經的來臨，提早建立正確的月經衛生習慣十分重要，例如每2-4小時就要更換一次衛生棉，並選用合適的生理用品等。（圖／蘇菲提供）

本次巡迴講座的合作講師禾馨宜蘊生殖中心主任張至婷醫師進一步指出，學童面對初經的來臨，提早建立正確的月經衛生習慣十分重要，例如每2-4小時就要更換一次衛生棉，並選用合適的生理用品等。如果不當使用生理用品，容易滋生細菌及異味，進而造成陰道、尿道、外陰的感染風險。期望透過此次的巡迴講座，讓更多學童學習正確的月經知識。

▲「Team Girls! 挺女孩生理教育巡迴講座」偏鄉校園場，講座深入偏鄉校園巡迴推廣，幫助孩子在青春期階段獲得正確的生理知識與態度，推動月經平權理念落實於教育現場。（左上－宜蘭縣蓬萊國小、左下－彰化縣潮洋國小、右上－新竹市大庄國小、右下－嘉義縣義竹國中）。（圖／蘇菲提供）

除了衛教知識外，本次巡迴講座內容更觸及生理、心理、性平及飲食健康等多元面向，幫助孩子在青春期階段獲得正確的知識與態度，傳達月經平權的理念。張至婷醫師也分享某次講座後收到學生的真實回饋訊息：「謝謝您不僅讓我學到了很多知識，也讓我對月經不再那麼害怕」，張醫師表示，很感動讓孩子們不再認為月經是難以啟齒或是令人害怕不安的事情，而是能被自然、正向地理解的成長階段。

▲「Team Girls! 挺女孩生理教育巡迴講座」義竹國中場，學生踴躍分享對月經的看法與經驗，展現勇於表達的態度。展現月經教育不僅是女生的議題，男生同樣需要理解與尊重，共同實踐月經平權。（圖／蘇菲提供）

除了「Team Girls! 挺女孩生理教育巡迴講座」外，蘇菲也在網站上放置了由蘇菲與台灣健康聯盟（THA）共同策畫，融合最新健康教育，推出的青春期生理指南教材，包含生理、心理、性平、健康、戀愛、實習等六大面向，希望可以引導孩子們走向認識自我、尊重他人的成長旅程。未來也會持續走入更多的偏鄉學校，讓性別平等與月經平權的理念，深耕到每一位孩子的心中。

