蘇貞昌二度獻聲 挺邱議瑩選高雄市長 招牌嗓音幫拉票

立委邱議瑩先前找來前行政院長蘇貞昌錄製拜票電話，引發各界討論，她近日又再度與蘇貞昌合作，錄製新版拉票語音，強調「邱議瑩是接棒陳其邁的最有力人選」。（邱議瑩競辦提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高雄市長初選白熱化，有意爭取提名的人選紛紛出招，博取選民支持，立委邱議瑩先前找來前行政院長蘇貞昌錄製拜票電話，引發各界討論，她近日又再度與蘇貞昌合作，錄製新版拉票語音，強調「邱議瑩是接棒陳其邁的最有力人選」。

邱議瑩競選團隊5日公布1則以「最強電火球挺最有爆發力候選人」為主題的20秒錄音檔，由蘇貞昌二度獻聲，力挺邱議瑩參選下屆高雄市長，該語音拜票電話，內容提及國民黨已經確定是一個女性候選人參選，民進黨的提名也要想好，並強調這次選舉很重要，他看好資深、口才好、有行政經驗又最有爆發力的邱議瑩會是接棒陳其邁的最有力人選。

廣告 廣告

邱議瑩表示，感謝蘇貞昌二度獻聲相挺，上次他的錄音，讓接到電話的民眾感到又驚又喜，當時「真的是蘇貞昌嗎？」的議題還在社群上引發眾多討論，因此，決定這次再度請出蘇貞昌協助，讓他的招牌嗓音幫忙拉票。

【看原文連結】