台南市長黃偉哲第2任期將屆滿，外界因此頗關注，民進黨將推什麼樣的人選，於2026年大選完成「接棒」任務；而根據民調，現任立委林俊憲、陳亭妃的競爭相當膠著，由於兩人均擁有雄厚的地方實力，因此誰能於初選獲勝、獲得綠營提名，目前仍難預料。為此，雙方最近也積極拉攏各方支持，林俊憲昨（4）於安南區開辦大型造勢，並當場請出「神秘嘉賓」為其站台，而此人就是前行政院長蘇貞昌。

距離黨內初選僅剩1週，林、陳2人都在為自己積極拉抬聲勢。而昨晚這場「挺憲團結大會」，不僅吸引許多「憲粉」到場力挺，更有許多大咖為林站台；包括立委蔡其昌、林楚茵、賴惠員、郭國文、林宜瑾、議長邱莉莉、副議長林志展及其他22位南市議員，甚至還有雙金歌王翁立友、謝銘祐特地到場，用歌給予鼓勵，現場氣勢驚人。

不過林俊憲事後表示，最讓他感動的，是大家口中的「護國院長」、前行政院院長蘇貞昌，也親自到場給他鼓勵。蘇貞昌以壓軸身分驚喜出場，並當場表示，台南市長不僅要選能贏的人，還要會做事、會決策；同時，更得具備3項條件；操守品性禁得起檢驗、能在議會做「桶箍」團結眾人、且能為台南的經費與中央溝通。

蘇貞昌也指，自己已投身民主政治近50年，過去兩次擔任縣長、兩次接下綠營主席、也當過兩次行政院長，還是任期最久的人，從台灣尾看到台灣頭，無論是對選舉與執政都有深厚了解；而他說，自己之所以挺林俊憲，是因為他為人正派、會做事、懂得用人。因此他也當場喊話支持者，初選期間務必「在家顧電話」，一定要選出能讓台南進步的市長。

快新聞／蘇貞昌公開表態了！親自站台挺「他」選台南市長 理由全說了

前行政院長蘇貞昌（右）力挺民進黨立委、台南市長擬參選人林俊憲（左）。（圖／民視新聞）

蘇貞昌甚至還稱，總統賴清德礙於身分，比較為難，「不像我可以自在地講」。因此他說：「所以我來了」，更強調若具備上述3項條件，才能算是真正的好市長。接著，他甚至加強火力、略帶暗示地宣稱，以自己的政治歷練來說，知道哪個立委是「歪膏」（沒道德、歪七扭八）、有人甚至會替中國講話；但也知道哪些人是替自己人講話、更顧地方、顧台灣。

蘇貞昌重申說，市長必須兼顧府會溝通、要與行政院或總統互動，「哪一個能做得更好？你們可以判斷看看啊！」。

對於蘇貞昌大力相挺，林俊憲除了表達感謝，也直言說，蘇院長是他過去的老上司；當年蘇擔任民進黨主席時，自己在中央黨部擔任發言人，「對政治的理解、對責任的堅持，都是在那段時間受到他的栽培」。林俊憲盛讚，蘇貞昌不只中央歷練完整，也曾擔任屏東縣長與台北縣長，「因此他比誰都清楚，地方需要什麼樣的首長」。

林俊憲進一步轉述，蘇院長認為，市長必須有3項能力，第一品行操守、第二府會關係、第三與中央溝通能力。因此他說：「林俊憲，才是最有資格當市長的人選」。林強調，地方首長不是表演角色，而是要能與中央協調、守住正確方向，在關鍵時刻替地方遮風擋雨。所以林俊憲說：「能在多年歷練之後，在這樣關鍵的時刻得到蘇院長的支持，對我來說，是一份格外珍惜的肯定」。

