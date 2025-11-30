蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來
民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，不僅前總統陳水扁以影片推薦邱議瑩是最強母雞，行政院前院長蘇貞昌更親自站台，蘇表示，初選不用刀刀見骨、講一句壞話，邱議瑩是候選人中最有戰力的人選。
立委邱議瑩訴求「陳其邁接班人」尋求選民支持，今下午3時30分在高市議會後方舉辦首場大型造勢會，椅子全都坐滿，氣勢不遜於對手林岱樺岡山及旗山場兩場造勢。
邱議瑩參選獲得湧言會全力相助，內政部前部長余政憲、前立委趙天麟及高雄市議會議長康裕成率議會15位議員到場相挺，陳菊子弟兵、高市議員邱俊憲及湧言會新生代議員林智鴻擔任主持人，另有市府官員及多位區長到場相挺。
「我沒有派系、也不是孤鳥。」邱議瑩說，她熟悉陳其邁施政內涵，是最能延續、甚至超越陳其邁的接棒者，她因堅持理念才會展現出「恰北北」的一面，高雄轉型需要「敢衝、敢戰」的市長。
蘇貞昌表示，明年陳其邁已經「到期了」，若連高雄都被國民黨拿走，民進黨就要包起來了，所以不能大意。高雄市長罷免投票之前高雄市是國民黨執政，現在黨主席又嗆聲要拿下高雄，國民黨已經「走鐘（走樣）」了，以前槍殺的人現在卻去參拜，還要讓全台灣人變成中國人；明年市長選舉非常重要，民進黨要選一個能跟國民黨競爭，經得起檢驗且可以選得贏的人。
蘇貞昌說，他從邱議瑩8歲一路看她長大成人，十幾年前勇敢抗癌，個人痛苦化為大愛推動再生醫療法，擔任過六屆立委、兩屆國大，也當過客委會副主委，兼具戰鬥力與行政歷練，對國民黨很恰（凶巴巴）， 但對選民一定是疼命命。
更多udn報導
狂買7件！七、八年級生見1款褲子怕爆：記憶回來了
免好市多會員卡也能買？他曝1冷門小技巧：第一次聽說
無薪職務卻一位難求？社區委員「隱藏誘因」曝光
唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認「這飲料」連喝4年飆血糖
其他人也在看
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 16 小時前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 22 小時前
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情
《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。中天新聞網 ・ 1 天前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
站台力挺邱議瑩！蘇貞昌喊：高雄國民黨若贏民進黨就包起來了
表態爭取參選2026年高雄市長的綠委邱議瑩，今天（30日）在鳳山舉辦大型造勢，現場湧入約5萬人，前行政院長蘇貞昌也現身力挺。蘇貞昌表示，如果高雄都讓國民黨贏，「那民進黨就包起來了」。中天新聞網 ・ 8 小時前
快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席《今週刊》論壇前受訪，被問及藍白立院黨團有意邀請他赴立法院進行國情報告，說明1.25兆國防特別預算與「2027中共武力犯台說」。賴清德鬆口表示，只要朝野黨團形成共識、程序符合憲政規範，他願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。 國民黨、民眾黨立院黨團近期可望邀請總統赴國會就國防特別預算國情報告，國民黨更主張總統應說明預算規模來源與戰略需求。 總統府發言人郭雅慧昨（28日）表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。 賴清德今日特別受訪回應，強調兩條件「如果朝野黨團有共識」又「符合憲政程序」，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。查看原文更多Newtalk新聞報導2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式新頭殼 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 20 小時前
國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低
2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今（29日）被問到苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事時，她表示，鍾東錦已恢復黨籍，且執政成績也是有目共睹，並指「英雄不怕出身低」，他是一個勵志故事，國民黨將會正式提名鍾東錦繼續連任。中天新聞網 ・ 1 天前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 14 小時前
7旬陳光復拚連任 泛藍待整合
下屆澎湖縣長選舉，民進黨在立委楊曜宣布引退、前行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉貪官司纏身，讓年已七旬的縣長陳光復以現任優勢下爭取連任；反觀國民黨人選至今難產，加上民眾黨虎視眈眈，前馬公市長葉竹林又於11月30日宣布參選，泛藍陣營仍待整合。中時新聞網 ・ 2 小時前
麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉 吳靜怡怒問黃國昌這1事
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會先前定案，由綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，而國民黨方面則有立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔表態要爭取提名；不過，民眾黨不分區立委麥玉珍昨（29）天也表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，但今（30）日白營台中市黨部回應卻是「台中沒有適合的市長參選人」。對此，政治評論員吳靜怡則在臉書問，民眾黨主席黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？民視 ・ 18 小時前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
挺賴清德增國防預算！王世堅指國情報告應談國家困境：若為1.25兆那不必
總統賴清德提出8年1.25兆的國防特別預算，在野黨則認為應該邀請賴清德到立法院進行國情報告。對此，民進黨立委王世堅1.25兆國防特別預算是合乎情理，他認為不必為了1.25兆到立法院國情報告，但可以邀請賴清德說明現在國家面臨的困境，這可能更恰當。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要不要都是你們！藍白邀賴清德立院報告 黃國昌卻只想質詢？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德提出8年1.25兆元軍購特別預算，國民黨透過臉書表示，應該兌現競選承諾，至立法院進行國情報告，民眾黨團副總召張啓楷也表示，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」，總統府發言人郭雅慧回應，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。民視 ・ 23 小時前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 19 小時前