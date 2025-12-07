蘇貞昌力挺邱議瑩「反賴勢力」? 蘇巧慧：初選推最好人選

民進黨立委蘇巧慧今天表示，民進黨高雄市長初選會推出最好人選，初選後大家會一起合作。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕民進黨高雄市長提名初選4名立委角逐，立委邱議瑩11月30日在鳳山造勢，獲前行政院長蘇貞昌站台力挺，外傳藍營說這是1種反總統賴清德的「反賴勢力」，對此，民進黨立委蘇巧慧今天受訪回應，民進黨會在初選推出最好的人選，初選後大家會一起合作，「大家就是一個隊伍，一起為台灣來努力。」

蘇巧慧今出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式前接受媒體聯訪，對於外傳藍營蘇貞昌站台助拳邱議瑩是一種「反賴勢力」的說法，蘇巧慧表示，「民進黨是一個非常有制度的政黨，所以我們也會在初選推出最好的人選，但初選之後，其實大家都會一起合作，那個人有個人的交情，不過初選之後，大家就是一個隊伍，一起為台灣來努力。」

