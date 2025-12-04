蘇貞昌力挺邱議瑩！吳子嘉直言綠營分裂開端

▲ 前行政院長蘇貞昌為立委邱議瑩站台。（圖／邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 2026高雄市長選戰備受關注，民進黨擬參選人、立委邱議瑩日前舉辦造勢晚會，邀來前行政院長蘇貞昌站台，前總統陳水扁近期也讚邱議瑩恐會是陳其邁接班人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（3）日表示，他認為蘇貞昌出面的情況，是民進黨內分裂的開始。

蘇貞昌為邱議瑩站台，提到如果高雄也被國民黨拿去，民進黨就該「包起來了」，引發熱議，而吳子嘉昨在《董事長開講》節目中提到，網友說的「反賴力量」是否會讓賴清德悲傷，他不知道，但現在應該已變成憤怒，且他認為，在蘇貞昌出面的情況，可說是一個黨內分裂的開始。

吳子嘉接著表示，他覺得，是綠營黨內有問題，一步錯，步步錯，開始的時候民調還有50％以上，然後就是聽了黨團總召柯建銘的話，就錯了，大罷免創造了一個投機的幻覺。

