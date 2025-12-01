蘇貞昌助講語錄化身早安圖金句 邱議瑩：延續初選氣勢衝起來！

邱議瑩在社群推出五張「蘇貞昌金句早安圖」，立刻在地方引發熱烈討論。 圖：邱議瑩競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立委邱議瑩今(1)日在社群推出五張「蘇貞昌金句早安圖」，以昨晚造勢前行政院長蘇貞昌站台時的畫面、搭配助講精彩語錄製作成圖卡廣發，立刻在地方引發熱烈討論。邱議瑩透過創意操作，讓「蘇貞昌金句」以精美設計、口語又有感的方式迅速在社群擴散，不但延續造勢熱度、拉近與市民距離，也成功把「蘇貞昌唯一力挺」的訊息轉化為最接地氣、最具分享力的空戰素材。

這組早安金句圖卡其中一張寫著「若說政治，我應該不算外行啦！看人要看內行、看門道。她若不值得支持，我哪有那麼閒，還專程來？」語氣豪邁、渲染力十足；另幾張則寫著「不要只看邱議瑩漂亮，其他都不記得。她最漂亮的是勇敢、能力。」及「邱議瑩可以用一生接受檢驗，越挫越勇，把小愛化為大愛。罹癌後推動《再生醫療法》，是最值得信賴的市長候選人。」句句都在肯定邱議瑩的戰力、韌性與公職價值。

最後一張圖卡則引用蘇貞昌鞠躬拜託的畫面「初選都是自己人，不用刀刀見骨，也不用一句壞話。我希望大家牽成邱議瑩，選一個會戰的邱議瑩，好不好？」「蘇式」風格的推薦詞，不但有特色，讓基層看了有感，也為激烈的選戰開拓新的文宣形式，將蘇貞昌的政治魅力，轉化為對邱議瑩的實際支持力。

「蘇貞昌金句」結合早安圖，延續造勢熱度、拉近與市民距離。 圖：邱議瑩競選總部/提供

