蘇貞昌南下助攻邱議瑩！造勢湧5萬人 傳「南北派系連線」成形

民進黨高雄市長初選戰打得火熱，四位現任立委參選人上周末全力拚場，造勢活動規模與強度同步升溫。而邱議瑩30日在鳳山舉辦首場大型造勢活動人氣十足，加上29日已有一份對邱有利的民調提前曝光暖身，有評論直言，這是綠營「南北派系結合」訊號。

邱議瑩造勢前一天，由《上報》委託雨晴指標發布民調，顯示邱議瑩已以51.9%的支持度微幅領先其他綠營3位候選人。加上邀請蘇貞昌現身站台，港媒《中評社》分析，這可視為強烈的派系運作與南北合作整合訊號。

30日當天，綠營四位初選候選人同步展開基層攻勢。林岱樺成立女力後援會、許智傑舉辦千人規模市民說明會、賴瑞隆市場掃街深入基層；邱議瑩則於鳳山舉行首場造勢活動，強調活動跨派系串連支持，並宣稱現場湧入五萬人，場面盛大。

該評論指，邱議瑩此次造勢除蘇貞昌到場助陣外，前總統陳水扁也透過影片公開支持；邱議瑩更正面反擊環保議題指控，批評所謂「美濃大峽谷議題」為造謠抹黑，並強打「陳其邁接班人」定位與訴求，企圖鞏固傳承標籤與正當性。但對手之一的林岱樺也反批民調，質疑「是花錢買來的造勢工具」，並暗批對手操作民調帶風向，強調「政客樂此不疲，但人民早就厭倦了」。

評論並指，與此同時民進黨內南北選舉連線已悄然成形；蘇貞昌女兒蘇巧慧確定代表民進黨參選新北市長，陳其邁則早前已表態支持蘇巧慧，被視為更強烈的派系整合與南北呼應訊號。觀察人士評估，初選試探期間即將結束，一旦進入2026全戰區佈局發酵，各派系與參選勢力表態將更趨激烈。

