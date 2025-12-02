蘇貞昌喊高雄若輸「民進黨包起來了」 粉專諷：超強催票

前行政院長蘇貞昌(中)11月30日在高雄鳳山邱議瑩(右)造勢場壓軸站台助講。（資料照／紀爰攝）

綠委邱議瑩有意角逐高雄市長，11月30日在高雄鳳山議會路舉辦造勢，現場湧入上萬支持者，不讓剛辦完2場造勢的綠委林岱樺專美。還請來前行政院長蘇貞昌壓軸站台助講，蘇竟當場喊出「若高雄市長都被國民黨贏走，民進黨就可以包起來了！」此話引發外界熱議。

根據《中天新聞網》報導，蘇貞昌11月30日在鳳山造勢場為邱議瑩助講時直呼，現在全台灣、甚至全世界都要來看BLACKPINK、TWICE。但高雄市長陳其邁任期屆滿，如果是國民黨拿走，可能就沒了，「如果高雄都讓國民黨贏，那民進黨就包起來了！」

蘇貞昌表示，國民黨不是沒贏過，且國民黨主席鄭麗文已經嗆聲要拿下高雄。選舉非常重要，要選一個能跟國民黨戰、能跟國民黨拚，經得起檢驗、選得贏、還要做得好的人，這個人就是邱議瑩。外行人看熱鬧，內行人看門道，自己對選舉還不算外行，今天特別趕到高雄，不只是要跟鄉親們請安，是要把這段實在的比較，講給大家聽。

政客爽粉專對此發文反諷：蘇貞昌超強催票口號「若高雄市長都被國民黨贏走，民進黨就可以包起來了！」大家一起讓民進黨包起來！

國民黨高雄市黨部發言人張永杰發文直批：高雄從來不是屬於誰的，更不是屬於哪個政黨的囊中物，而是屬於全體高雄市民，所以從來沒有什麼高雄被誰拿走的問題，民進黨真的不要羞辱高雄人！正因為民進黨長期抱持著「高雄是我的」這種心態，才會讓人質疑是不是因此有恃無恐？從美濃大峽谷、大樹光電海，到田寮、燕巢、旗山的垃圾山，這些瘡疤一一被揭開時，大家才驚覺問題存在已久，更可怕的是，當這些黑暗面被揭露，他們不惜動用行政資源去攻擊、抹黑發現問題的人。

張永杰強調，這不只是高雄的悲哀，更是台灣民主的悲哀，一個整天將民主掛在嘴邊的政黨，卻將一座城市視為他們囊中物，面對這種結構性的傲慢，人民剩下的唯有手中的選票讓執政者輪替，才能把陽光照進最黑暗的角落，真正把高雄還給市民。

