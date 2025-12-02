蘇貞昌喊高雄若輸「民進黨包起來」 陳菁徽：派西瓜市民就得吞？

表態參選高雄市長的綠委邱議瑩日前在鳳山舉辦造勢活動，前行政院長蘇貞昌現身力挺，他還說，若國民黨在高雄選贏，民進黨就要包起來了。對此，藍委陳菁徽直呼，應該包起來的，是馬頭山的廢棄物，並指蘇貞昌似乎是在暗示，派個西瓜高雄市民都必須吞下去，「別這樣考驗高雄人的智商」。

蘇貞昌為邱議瑩站台。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

陳菁徽今天（2日）表示，高雄最應該包起來的，是馬頭山的幾千噸的廢棄物，到現在都還沒有清理乾淨，並且這些廢棄物是堆在邱議瑩的選區裡，高雄什麼時候變成這樣？可以隨意清倒廢棄物，變成垃圾山，要不然就是盜採砂石，這才是高雄人民關心的事情。

陳菁徽。（圖／中天新聞）

陳菁徽認為，不能說高雄好像隨便派一個西瓜就可以贏，其實蘇前院長的意思就是這樣，只要派一個西瓜，高雄市民都必須吞下去，也難怪他們的初選刀刀見骨，因為每個人都認為高雄就是民進黨的，只要初選贏了，高雄的大選就贏了，不要這樣考驗高雄人的智商，希望大家想一想高雄市民在乎什麼。

蘇貞昌現身力挺邱議瑩。（圖／中天新聞）

陳菁徽說，空氣、能源，以及環境為何被恣意破壞？這都是民進黨長期執政下，陽光沒有辦法照進去的地方，我們期待的是一個新的市長，可以把這些弊端全部查的一清二楚，期待高雄市歡迎一個新的市長，讓我們2026一起翻轉高雄。