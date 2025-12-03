蘇貞昌喊「民進黨包起來」遭狠酸：超強催票

▲前行政院長蘇貞昌力挺邱議瑩特別南下助講。（圖／邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 前行政院長蘇貞昌30日為綠委、高雄市長擬參選人邱議瑩站台，喊出：「台灣連高雄都讓國民黨贏，那民進黨就包起來了，對不對？」。對此，政論粉專《政客爽》日前狠酸，蘇貞昌超強催票口號，大家一起讓民進黨包起來。

蘇貞昌日前特地南下助講，他提到，高雄在陳其邁執政下，已經變成一個演唱會經濟大城市，但如果是國民黨執政可能就沒了，明年2026市長選舉競爭激烈，如果高雄都讓國民黨贏，那民進黨就包起來了！

廣告 廣告

《政客爽》隨即發文狠酸：「蘇貞昌超強催票口號，大家一起讓民進黨包起來」，更引出大批網友紛紛表示：「高雄不欠民進黨」、「希望高雄人能教訓一下民進黨」、「執政太久早就該汰換了」、「掃把在哪裡？」、「趕快包起來」、「真厲害講到大家的心坎裡」、「包一包」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高中生考卷寫中華民國被扣分！他喊題目設計不精確挨轟：刁難老師

高雄選戰怪象！垃圾越多民調越高？侯漢廷狠批：非常不合理

賴清德軍購1.25兆惹議！黃暐瀚嗆藍營：講和平先回答這3題