蘇貞昌喊「高雄輸民進黨就包起來了」 粉專諷：最強催票口號！

民進黨立委邱議瑩正為2026高雄市長初選打拚，日前造勢活動找來前行政院長蘇貞昌站台。蘇貞昌助講喊出「若高雄市長都被國民黨贏走，民進黨就可以包起來了！」此話引發外界熱議，臉書粉專嘲諷，「最強催票口號，大家一起讓民進黨包起來！」

蘇貞昌為邱議瑩站台喊出「 若高雄市長都被國民黨贏走，民進黨就可以包起來了 」。（圖／邱議瑩臉書）

蘇貞昌在邱議瑩11月30日鳳山造勢場上表示，現在全台灣、甚至全世界都要來看BLACKPINK、TWICE，但高雄市長陳其邁任期屆滿，如果是國民黨拿走可能就沒了。他強調國民黨不是沒贏過，且國民黨主席鄭麗文已經嗆聲要拿下高雄，選舉非常重要，要選一個能跟國民黨戰、能跟國民黨拚，經得起檢驗、選得贏、還要做得好的人，這個人就是邱議瑩。

前行政院長蘇貞昌。（資料圖／中天新聞）

對於蘇貞昌的發言，粉專「政客爽」發文反諷，「蘇貞昌超強催票口號『若高雄市長都被國民黨贏走，民進黨就可以包起來了！』大家一起讓民進黨包起來！」引發網友討論。

網友紛紛留言表示，「高雄不欠民進黨」、「希望高雄人能教訓一下民進黨」、「早就該包起來」、「好喔，打包丟掉啦」、「不把民進黨包起來的話，那他們會把台灣包起來」。

