蘇貞昌愛店！屏東「正老牌黃家肉圓」宣布暫停營業 業者親曝原因這樣說

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屏東「正老牌黃家肉圓」宣布暫停營業。 （翻攝自臉書）

前行政院長蘇貞昌最喜愛的屏東肉圓店「正老牌黃家肉圓」昨（11）日突然宣布，因故暫停營業一段時間，目前恢復營業日期尚未確定，至於為什麼停業？店家則說，「老闆身體不舒服，先暫時休息」。

「正老牌黃家肉圓」開在幸福公園附近，因為蘇貞昌在擔任屏東縣長時經常光顧，因而有「縣長肉圓」的稱號。沒想到店家卻在昨日發出了，「停業公告」。

「正老牌黃家肉圓」昨天透過臉書說，店家因故暫停營業一段時間，目前恢復營業日期尚未確定。謝謝大家一路以來的支持與照顧，也謝謝許多朋友一直惦記。

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「正老牌黃家肉圓」也強調，雖然暫時休息，但黃家肉圓沒有消失，等一切安排妥當後，一定會再回來與大家見面，「最新消息都會公布在粉絲專頁，請大家再等等我們」。

該消息一出後，網友相當錯愕，「我愛吃他家的肉圓跟猪皮」。有民眾也問，怎麼會突然停業，店家則說，「老闆身體不舒服，先暫時休息」。

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