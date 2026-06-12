蘇貞昌愛店！屏東70年小吃店突「暫停營業」 業者親曝原因

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生活中心／彭淇昀報導

屏東知名小吃店「正老牌黃家肉圓」深受不少在地人及觀光客喜愛，也是前行政院長蘇貞昌的愛店。不過近日店家宣布重磅消息，「黃家肉圓因故暫停營業一段時間，目前恢復營業日期尚未確定」，引發不少饕客哀嚎。

屏東正老牌黃家肉圓宣布暫停營業。（圖／翻攝自屏東正老牌黃家肉圓臉書）

「屏東正老牌黃家肉圓」昨（11）日在臉書粉專發文宣布，「各位老朋友、顧客朋友大家好：黃家肉圓因故暫停營業一段時間，目前恢復營業日期尚未確定」。

粉專表示，謝謝大家一路以來的支持與照顧，也謝謝許多朋友一直惦記著我們。雖然暫時休息，但黃家肉圓沒有消失，等一切安排妥當後，一定會再回來與大家見面」。

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面對突如其來的消息，讓不少饕客感到驚訝，不過業者也親自說明原因，在留言區回應網友，「老闆身體不舒服，先暫時休息」。

「屏東正老牌黃家肉圓」開業至今已70餘年，地點位於幸福公園旁。屏東肉圓與彰化肉圓的不同，在於屏東肉圓不油炸，而是直接將生肉圓放入蒸籠裡大火蒸熟，不但外皮軟嫩，入口還很細緻，內餡則是包著扎實的純豬肉塊，老饕還會再加點一份豬皮，搭配一起吃更對味。由於前行政院長蘇貞昌擔任縣長時經常光顧，因此有「縣長肉圓」的稱號。

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