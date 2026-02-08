蘇貞昌昔替林義雄辯護！蘇巧慧憶「林宅血案」童年陰影

政治中心／楊佩怡報導

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜甚至失言稱「可能不是那麼嚴重」、「沒那麼恐怖」，引發全民怒火。對此，民進黨立委蘇巧慧過去曾在節目上提到林宅血案的片段再度被挖出，她表示父親蘇貞昌當年正是林義雄的辯護律師之一，沒想到在辯護過程中爆出慘案，這也在蘇巧慧幼小的心靈裡，留下了難以磨滅的印記。

美麗島事件時，林義雄（中）被臺灣警備總司令部軍法處，依照叛亂罪提出公訴。（圖／民視新聞資料照）

蘇貞昌是林義雄的辯護律師

蘇巧慧曾在節目 《話時代人物》 中，分享她作為「政治工作者第二代」的成長故事。蘇巧慧提到，雖然她常被稱為「政二代」，但父親蘇貞昌最初只是北漂的律師。直到她三歲時爆發「美麗島事件」，蘇貞昌決定站出來為受刑人辯護，這才徹底改變了全家的命運。

蘇貞昌（上圖）當年是林義雄的辯護律師，卻在辯護過程中遇上了林宅血案這場悲劇。（圖／翻攝自蘇貞昌@臉書）

在1980 年美麗島大審期間，當時蘇貞昌與其他律師正在休息室，突然聽到外面傳來一陣一陣的喊叫聲，「林義雄老母跟囝仔乎人殺死啊！（林義雄的媽媽和女兒被殺了！）」，接著就聽說連家人都遇害了。而蘇貞昌第一件事就是拿著一塊錢去打公共電話，打給母親叮囑「囝仔愛顧好、厝裡愛顧好（要把孩子顧好、家裡顧好）」。

蘇貞昌昔替林義雄辯護！蘇巧慧憶他急打電話喊1句…「林宅血案」童年陰影全說了 蘇巧慧提到林宅血案對她童年的影響深遠，小時候因安全考量被禁止下樓玩耍。（圖／民視新聞資料照） 林宅血案下的童年陰影 受此事件影響，蘇巧慧的童年充滿戒備，當其他小孩在巷子玩耍時，她卻因家中安全考量被禁止下樓，全家都籠罩在無形的社會壓力與恐懼中。蘇巧慧表示，在三歲之前，她們家就是一個非常平凡的年輕律師家庭，蘇貞昌去參加青商會、出入法庭。 直到發生美麗島事件，當時被逮捕的人裡面，包括蘇貞昌很好的朋友姚嘉文、林義雄，蘇巧慧說道：「這時你會想『你自己也是個律師，你要不要站出來幫他辯護？』這一個一念之差，決定了後來我父親蘇貞昌的人生道路，也決定了我們的家庭」。

蘇貞昌昔替林義雄辯護！蘇巧慧憶他急打電話喊1句…「林宅血案」童年陰影全說了 林義雄（左）因美麗島事件被關押於看守所期間，住家遭不明人士闖入，並殘忍殺害其60歲母親及7歲雙胞胎女兒。（圖／民視新聞資料照）



原文出處：蘇貞昌昔替林義雄辯護！蘇巧慧憶他急打電話喊1句…「林宅血案」童年陰影全說了

