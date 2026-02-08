蘇貞昌昔為林義雄辯護 蘇巧慧：揭露歷史非揭露創傷 繼續守護台灣民主

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今回應電影《世紀血案》改編爭議，她說，揭露歷史不是為了要揭露創傷，應該繼續守護台灣民主。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕電影《世紀血案》改編自台灣「林宅血案」歷史事件，近日爆出翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引起社會關注，民進黨新北市長參選人蘇巧慧父親蘇貞昌是昔日林義雄辯護律師之一，蘇巧慧今天早上受訪強調，「揭露歷史不是為了要揭露創傷，而是讓我們明白其實台灣的民主有多麼不容易才爭取而來，我們應該繼續守護台灣的民主」。

蘇巧慧今到新店建國市場掃街前接受媒體聯訪，對於《世紀血案》改編爭議，蘇貞昌也是林義雄的辯護律師之一，當時是不是對蘇巧慧也有一些影響？蘇巧慧表示，父親是當年美麗島事件的辯護律師，那個場景、事件確實對很多人都留下很深刻的影響，記得父親當年說，其夫人方素敏站到台上去，一句話都說不出來，但台下的群眾是流著淚，把手上的捐款往演講台上丟，代表對台灣民主的支持、為受刑人的抱屈，這些事件都還歷歷在目，歷史沒有很遠，它甚至還沒有翻頁，希望有更多的人知道這段歷史。

此外，《世紀血案》劇本情節疑將林宅血案幕後兇手影射台獨運動先驅史明，而電影的背後製作公司疑有中資，是否影響觀眾對史料的看法？蘇巧慧回應，目前看到的資訊都只有演員所發的社群文而已，並不清楚其他資訊，她說，「我們非常希望這個真實存在的事件，離現在並沒有很遠的事件，受刑人與其家屬、辯護律師與其家屬，這些當事人都還在的現在，我們要讓真實的狀況可以被呈現，讓台灣人民更知道臺灣的民主是多麼不容易爭取來的」。

