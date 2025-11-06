蘇貞昌獻聲挺邱議瑩接棒陳其邁 下週辦大旗美造勢守護高雄 17

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導

2026高雄市長參選人、民進黨立委邱議瑩，近日接連展開攻勢，不僅公布前行政院長蘇貞昌「最強電火球挺最有爆發力候選人」錄音檔，力挺她接棒市長陳其邁；今（6）日更宣布將於下週舉辦首場「大旗美、大團結」造勢活動，邱議瑩強調，自己出身美麗島受難家庭，從政逾30年，歷練完整、戰力堅強，無論在低潮或病痛中都不曾退卻，「我會奮力守護高雄，也是最適合接棒市長的人選」。

邱議瑩昨日公布一則蘇貞昌「最強電火球挺最有爆發力候選人」的最新20秒錄音檔，展現蘇貞昌力挺邱議瑩接棒陳其邁，看好邱議瑩是延續高雄市政發展的最好人選。

在錄音中蘇貞昌提到「國民黨已經確定是一個女性候選人，民進黨的提名也要想好」，並強調這次選舉很重要，看好資深、口才好、有行政經驗又最有爆發力的邱議瑩會是接棒陳其邁的最有力人選。

「感謝蘇貞昌二度獻聲相挺！」邱議瑩笑稱，上次蘇貞昌錄音讓接到電話的民眾感到驚奇，「真的是蘇貞昌嗎」的議題當時還在社群上引起討論，因此這次又再度請出蘇，讓其招牌嗓音幫忙拉票。

此外，邱議瑩表示，高雄是座風雨不斷的城市，更需要一位經得起淬煉、迎風前行的領導者，帶領城市邁向未來。她提到，自己出身自美麗島受難家庭，從小就在壓迫中長大，需要比別人更早懂得責任與勇氣。

邱議瑩提到，27歲時，她當選為台灣最年輕的國大代表，隨後歷任中央政務官及6屆立法委員，「30年磨一劍，從基層到中央，歷練紮實完整。即便民進黨處於最低谷，我始終堅守在第一線」。

邱議瑩表示，即便遭遇罹癌和生命低潮，自己並未被擊倒，仍奮力站起，甚至在康復後，「我想到還在病床等待希望的人，因此，我花了10年，推動《再生醫療法》，只為多救回一條性命」。她也因為經過落選又爬起、抗癌能逆轉的經驗，讓她更具毅力與韌性的特質。

對於未來，邱議瑩強調，高雄的下一個10年要「有機、有蛋」，提出「新國際機場」跟「大巨蛋造鎮」亮點政見，希望能帶領高雄迎向世界，更呼籲市民朋友「請相信邱議瑩，我會奮力守護高雄，也是最適合接棒市長的人選」。

照片來源：邱議瑩辦公室提供

