蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了

民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。

前行政院長蘇貞昌幫邱議瑩站台。（圖／邱議瑩臉書）

吳子嘉在網路直播節目中回應網友提問時指出，賴清德是否感到悲傷無從得知，但現在應該已轉為憤怒。他強調，蘇貞昌選擇在此時出面力挺邱議瑩，可視為黨內分裂的開始。有網友詢問，民進黨立委王世堅認為賴清德要抓大放小，而蘇貞昌與陳水扁支持邱議瑩參選高雄市長，這股反賴力量是否會讓賴清德進入悲傷階段。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

針對有網友質疑賴清德是否在釋放前桃園市長鄭文燦後就失去對黨內的掌控力，吳子嘉分析，賴清德並非壞人，也不是意識形態強烈到無可救藥的人。他認為賴清德擔任總統相當務實，身為醫生出身的他，救治病人時會不擇手段將病人救回，這是醫生的基本態度。

資深媒體人吳子嘉。（圖／中天新聞）

吳子嘉進一步說明，醫生的性格非常有彈性，為了救活病人，只要符合法律規定，什麼方法都願意嘗試，這是以救人為天職的醫生概念。他質疑賴清德為何會變得如此固執，認為問題出在黨內，導致一步錯步步錯的局面。

吳子嘉表示，賴清德剛開始時民調高達50幾趴，但聽從民進黨立院黨團總召柯建銘的建議後就出現失誤。他指出，大罷免事件曾讓賴清德產生投機的幻覺，這也是導致現況的原因之一。

