蘇貞昌「真實戰力」有多猛？小英認證：確實比我…

2026九合一選舉將在明年11月28日登場，各陣營已陸續開始布局。其中新北市長選戰方面，民進黨預計將於26日正式提名立委蘇巧慧參選新北市長。對於女兒蘇巧慧有望「傳承衣缽」、參選新北市長，行政院前院長蘇貞昌近來在社群上的一舉一動，也備受外界關注。他今（23）日上傳一段影片，分享日前與前總統蔡英文一同參觀今年甫完工、明年將通車的淡江大橋，其中一段蔡英文當眾虧他的橋段讓網友們看了全笑翻。而蔡英文本尊稍早也到貼文下方留言一句補刀，外界看了笑喊：「被小英認證了」。

前總統蔡英文近日與前閣揆蘇貞昌，一同前往參觀即將完工的淡江大橋。蘇貞昌今（23日）稍早在社群發文分享，站在橋上的獨特視角，表示淡水河景和夕陽美景，以及整座台北港和漁人碼頭全都能盡收眼底。他同時也提到，這項偉大的工程是中央政府與新北市政府以及民間工程單位一起投入極大心力下，才共同完成的成就，他也看好淡江大橋明年通車後，有望成為台灣的新國際地標。





蔡英文被稱讚「當總統任內，颱風都沒來」，本人妙回一句：「因為蘇院長比較兇」（圖／翻攝自Threads@eballgogogo）





值得一提的是，蘇貞昌還同步上傳一段影片，畫面中工信工程總裁潘俊榮致詞時特別感謝蔡英文，提到「在蔡總統任內，颱風都沒來」，蔡英文聽完後馬上用手指向身旁的蘇貞昌，一連嚴肅的說：「因為這位（蘇院長）比較兇」，引發眾人哄堂大笑。而慘「背鍋」的蘇貞昌也不生氣，面露微笑、雙手作揖合十，畫面流出後在社群引發大批網友圍觀，更釣出蔡英文本人留言補刀「蘇院長確實是比我兇」。

蔡英文留言認證：「蘇院長確實是比我兇」。（圖／翻攝自Threads@eballgogogo）





