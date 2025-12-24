蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉

▲時任民進黨主席的蘇貞昌過去也曾痛批：「總統若毀憲亂政，民主、自由與人權將岌岌可危！」（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續延燒。此時，有政治粉專「政知局」翻出時任民進黨主席的蘇貞昌，其過往談話影片中直指「總統若毀憲亂政，民主、自由與人權將岌岌可危」，也讓網友狠酸「跨時空打臉」。

「政知局」近日發布一段舊影片，畫面中蘇貞昌嚴詞批評，當總統毀憲亂政，使國家混亂、社會不安、民生痛苦的這個時候，遭多數民意唾棄的此時此刻，如果還是護航、為總統護航、為虎作倀，選擇站在民意的對立面，不顧是非地支持總統的毀憲亂政，造成民生痛苦的行為，人民將看在眼裡，也必將作出嚴厲的制裁。

影片中，蘇貞昌進一步指出，「總統違反黨國的分際，侵犯了立法權，違逆了三權分立的精神，罪證明確。憲政一旦受到傷害，民主、自由、人權就岌岌可危！」該段談話出自2013年「九月政爭」期間，當時蘇貞昌以民進黨主席身分，號召立委連署彈劾時任總統的馬英九。

「政知局」在貼文中諷刺表示，這段影片不妨拿到立法院播放給民進黨聽聽，質疑民進黨在野時很會演，執政後卻只會裝聾作啞作亂。影片曝光後引發網友熱烈回應，不少人留言嘲諷「神預言嗎，衝衝衝」、「跨時空打臉」、「蘇貞昌講得句句都事實真準呢」、「凡走過必留下痕跡，百姓最終會看清那些無恥的政客」、「萊爾校長聽到了沒？蘇光頭在說你啊」。

