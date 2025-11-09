「蘇超」：不專業的團隊 最純粹的足球
（德國之聲中文網）南京奧體中心6萬多觀眾，見證泰州隊球員贏得點球大戰後捧起冠軍獎杯。同時有超過40個網絡平台同步直播賽況和頒獎盛況。這是本月初“蘇超”聯賽決賽的場景。而場上場下引起的熱情和關注程度，不亞於往年世界杯給中國球迷帶來的激動與奔騰。
就在中國男足世預賽創下68年最差戰績記錄的同時，“蘇超”這一民間草根足球聯賽，給中國球迷又送上一場足球狂歡，以及一點相信“中國足球還有希望”的理由。
有14億人口的中國，足球比賽戰績是世界上的小國。中國職業足壇多年來成績屢屢下跌，職業球星天價年薪只升不降，外加假球腐敗醜聞頻出，讓廣大球迷百感交集、失望透頂。習近平早年提出的打造“中國在2050年成為足球超級大國”的戰略在普通受眾看來也似乎遙不可及。
“蘇超”人氣趕超“中超”
“蘇超”（江蘇省城市足球聯賽）是由江蘇省體育局與各設區市人民政府聯合主辦，各設區市體育局、江蘇省足協和江蘇省體育產業集團共同承辦的城市足球賽事。聯賽於2025年5月10日在鎮江體育會展中心體育場開幕，首創“體育+城市”融合模式，采用“一城一主場”機制，10元低票價及免費線上觀看策略。賽事吸引516名球員參與，其中只有29名職業球員，其余均為業余球員，年齡跨度16至40歲，職業更是從教師到學生、工人到外賣小哥遍布各行各業。
而似乎正是這種“不專業”的特色，吸引了越來越多人關注和喜歡“蘇超”比賽。正是這些普通的足球愛好者，讓觀眾感覺遠離了職業足球的精英壁壘，真正回歸全民參與的體育精神。社交平台上廣為流傳的“這裡是江蘇，這裡的足球很純粹”標語以及與“蘇超”相關的帖子刷爆平台，甚至在過去數月裡促進了江蘇省內的旅游業，帶動了該省經濟發展。
從業余走向專業
11月1日“蘇超”決賽南通對泰州，南通在點球大戰中以3-4微弱差距與冠軍失之交臂。39歲的泰州球迷Cai Liang賽後向路透社記者表示，起初不確定是否應該鼓勵兒子追求足球夢想。但在觀看泰州隊7月戰勝鎮江後，他的兒子興趣大增，表達了不同的想法。
“我會更常踢足球，”這位14歲的少年說。
中國職業足球門檻高，選拔培養機制不透明，且比賽和球員頻爆醜聞，使那些更關注學業的父母對足球抱有保留態度，難以接受子女將此作為職業。
“蘇超”的成功激勵其他省份跟進。遼寧去年成立了聯賽，河北和內蒙古在8月組建，湖南和四川在9月啟動。
早期跡象顯示，業余聯賽正逐漸成為通向職業足球的路徑。今年18歲的泰州隊中場新星武之程，於今年7月成為首位來自業余賽制的球員簽約中國頂級職業聯賽。
作者: 德聞 (路透社)
