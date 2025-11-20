蘇里家狂逃！《阿凡達：火與燼》最新預告片曝光 「這點」被讚更上層樓

記者陳宣如／綜合報導

經典電影《阿凡達》系列新作《阿凡達：火與燼》將於12月17日在台灣推出，隨著上映日逼近，官方近期連續公開多項素材，電影預告片中流暢動作與奇幻光影的視覺特效，令影迷們大呼「更上層樓」，此外電影宣傳海報、麥莉演唱的主題曲與相關宣傳活動畫面，更在社群平台上吸引大量影迷與網友轉貼討論。

經典電影阿凡達系列第三部作品《阿凡達：火與燼》，將於12月17日在台上映。（圖／二十世紀影業提供）

《阿凡達》系列前兩集全球票房累計52.43億美元，新作被視為今年底影壇的重要新片。二十世紀影業最新釋出的影片中，可見主角蘇里一家孩子在森林與山谷間急速奔走，試圖擺脫灰燼族追擊的場面，畫面呈現多段高速移動與光影變化。此外，故事延續從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉與孩子一家人面對新反派的威脅，並展開新的行動。

廣告 廣告

官方同步公布多款海報，包括一般與IMAX、杜比影院、Screen X、4DX 等格式版本，各自展示潘朵拉空域的場景構成，如主角群騎乘伊卡蘭飛行的構圖，及外型近似水母的大型飛行器。相關圖片發布後，在影迷社群中引發不少對阿凡達世界觀細節的解讀與交流。

《阿凡達：火與燼》各特殊版本海報一次公開。（圖／二十世紀影業提供）

知名美國體育頻道ESPN 18日在週一夜橄欖球賽（Monday Night Football）播出《阿凡達：火與燼》特別節目，並安排象徵「暗夜幻影」飛龍的實體裝置自球場上方掠過，現場觀眾紛紛感到驚喜，該畫面也在多個平台獲得高度關注。

電影主題曲〈Dream As One〉由美國流行天后、葛萊美得主麥莉•希拉（Miley Cyrus）演唱。（圖／翻攝自Miley Cyrus YouTube）

《阿凡達：火與燼》電影主題曲〈Dream As One〉日前也已釋出，由美國流行天后、葛萊美得主麥莉·希拉（Miley Cyrus）演唱，歌曲上線後也成為影迷熱議焦點。麥莉在相關訪問中提到，作品所涉及的團結、療癒、情感連結等主題，使她在演唱時感受到強烈共鳴，也對於能夠為這部電影獻唱視為榮譽，同時感謝導演詹姆斯·卡麥隆給她這個機會。

更多三立新聞網報導

葛萊美入圍揭曉！ROSÉ《APT.》對尬《獵魔女團》他成大贏家

從《阿凡達》到花蓮馬太鞍溪堰塞湖的慘酷警告 保護地球不能只停在想像

天后的歌能治病！泰勒絲30首歌治療失智症有效 「這1首」還能救命

大咖天后拚了！全裸入鏡「僅用手遮點」 大尺度畫面挨轟：沒招就賣肉

