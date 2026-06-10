蘇錦雄舉辦原民政策座談 蘇巧慧允諾任新北市長預算加倍

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市議員蘇錦雄日前舉辦「慧眼識英雄」原住民音樂饗宴暨政策座談會，邀請新北市長參選人蘇巧慧與台東縣長參選人陳瑩共同出席。現場氣氛熱烈，包括陳乃瑜、廖宜琨、山田摩衣、李宇翔、卓冠廷、戴瑋姍、張嘉玲和顏蔚慈等多位議員均到場參與，原住民族重要領袖夷將拔路兒及各區頭目亦齊聚支持。

蘇錦雄於會中感謝族人風雨無阻相挺，並強調作為第一線為族人發聲的民代，他將持續爭取權益，攜手打造對原住民族更友善且幸福的城市。

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蘇巧慧在會中正式宣布「3大原住民族政見」，並承諾若有機會入主市府，將使相關預算增加一倍，提供實質幫助。政見包含針對55歲以上長輩提供最高5萬元假牙補助、擴大歲時祭儀交通補助、開辦租金補貼、推動頭目文化傳承事務費，以及新增族語認證獎勵級別。

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蘇巧慧強調，作為阿美族媳婦且具備10年立委經驗，她是最能從族人角度出發的新北市長候選人。她重申，未來將從生活照顧、文化傳承與制度支持3大面向著手，確保族人朋友能獲得最全面的照護，並帶領新北隊持續為族人爭取更多資源。

針對蘇巧慧提出的多項原民政見，廖宜琨表達全力支持，並提到蘇錦雄長期為原住民族爭取權益，他承諾將在議會擔任堅強後盾，共同守護族群文化，推動讓族人在新北生活得更安心的照顧政策。

山田摩衣說，與蘇錦雄共事時，深刻感受到他對部落發展與文化保存的堅持。她也強調原住民族的珍貴資產需要真正尊重文化的市長支持，並呼籲透過這場座談會與大家共同打氣，讓珍貴的原民文化傳承延續。

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李宇翔則細數蘇錦雄在推動族語復興、完善原民文健站及爭取社宅名額等議題上的努力，並表示自己在議會親眼見證其為族人權益打拚。他呼籲各位族人朋友，於地方大選中支持最了解原住民的蘇巧慧，並力挺最挺族人的蘇錦雄。

陳乃瑜分享自身在烏來等地投入的努力，包括督促導入遠距醫療、推動口腔醫療站，並緊盯部落邊坡安全與改善消防人力，持續為族人爭取更安心的生活環境。

蘇巧慧、蘇錦雄與眾人共同表示，將透過市政預算擴編與嚴格監督，攜手落實照顧不分年齡與族群的服務理念。

照片來源：蘇巧慧、李宇翔臉書翻攝

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