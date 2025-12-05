蘇門答臘洪災奪800命！貓咪困瓦礫堆1週奇蹟獲救 飼主淚眼迎接

印尼蘇門答臘島嚴重洪災，迄今已造成至少800人死亡，另有463人仍下落不明，不過仍有奇蹟傳出。一隻年僅一歲的家貓在飼主一家緊急避難時被遺留在家中，隨後被困在瓦礫堆中整整7天，終於在當地時間4日獲救並與飼主團聚。

一隻年僅一歲的貓咪受困一週後奇蹟獲救，與飼主重逢。（圖／NNN）

據悉當地的救援人員在檢查因洪水倒塌的民宅時，從殘骸深處救出了這隻年僅一歲的家貓。路透社報導指，原來貓咪的飼主一家在緊急避難時沒辧法帶上牠，只能將貓咪留在家中，不料飼主家被洪水沖垮，貓咪就此被困在瓦礫堆中整整七天。獲救後，牠立即被送回在現場等候的飼主手中。

飼主心疼地表示，「牠整整一週沒有進食，就是從洪水發生那天開始。牠已經瘦得不成樣子了。」

而這個充滿情感的重逢場景，也為這場重大災難帶來一絲溫暖和希望。

印尼洪水造成嚴重災情，災民家園盡毁。

蘇門答臘島自上月底以來遭受暴雨、洪水及土石流侵襲，災情慘重。目前已確認有至少800人在此次災害中喪生，另有463人仍下落不明。雖然救援工作持續進行中，但道路中斷與電力中止等因素嚴重阻礙了救援行動的展開。

