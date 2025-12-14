蘇門答臘洪災死亡人數破千 印尼政府加速賑災重建

（中央社台北14日電）由熱帶氣旋賽妮亞（Senyar）引發的洪災重創印尼蘇門答臘島多地，導致河川氾濫並引發大規模山崩，淹沒許多村莊。根據印尼國家災害管理局最新數據，目前已知有1006人死亡、217人失蹤，超過5400人受傷。

根據印尼國家災害管理局資料，這場洪災影響印尼52個縣市、約320萬人口，造成逾15萬棟房屋毀損、1200多個公共設施受影響、數百所學校與禮拜場所損毀，以及145座橋梁崩塌。許多偏遠地區道路仍嚴重阻塞，民眾難以取得食物、乾淨飲水及醫療照護。

面對這場重大災難，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）婉拒大規模外國援助，強調印尼擁有足夠內部應對能力與自力更生精神，並要求簡化行政程序以利救災。

「羅盤報」（Kompas）報導，印尼政府全面動員資源，聚焦災區住房、基礎設施及經濟復甦。普拉伯沃多次親赴災區，走訪避難所與災民互動，安撫民心並保證政府將全力支持，同時與各部會及地方官員協調，加速後勤支援與重建進度。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，依照普拉伯沃指示，目前印尼各部會執行措施包括派遣數千名國軍士兵、直升機及重型機械，清理交通要道並空投物資；運送超過500噸糧食、衛生包、帳篷及醫療用品至災區；加速安裝逾1.2萬棟簡易健康即時房屋（RISHA）；派遣醫療團隊、設立醫療服務點；開設39個公共廚房，為災民提供餐食；豁免農民及中小企業微型貸款，並針對漁業與微中小企業提供補貼。

報導指出，隨著搜救行動逐步轉向重建，印尼政府也積極修訂亞齊省、北蘇門答臘省及西蘇門答臘省的土地利用規劃，預計進行大規模調整，以優先強化災害緩解措施，包括將部分開墾地恢復為森林，並在高風險洪泛區及山坡易滑地帶實施更嚴格的開發限制。

此外，印尼政府也暫停蘇門答臘島巴丹托魯（Batang Toru）等區域內多家企業的開發活動，強制進行環境審查，推動森林復育、建構自然緩衝區，減輕未來氣候變遷引發的類似災害影響。

巴丹托魯是位於印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）的地區，近期因大規模金礦開採和能源計畫導致森林砍伐，引發嚴重水災與土石流，造成數百人傷亡。該地擁有豐富的生物多樣性，特別是瀕危的蘇門答臘猩猩棲息地，環保問題引發國際關注。（編輯：周永捷）1141214