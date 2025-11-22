蘇黎世Apple直營店的巨型智慧型手錶廣告 (圖)

（中央社記者郭芳君蘇黎世2025年11月22日專電）瑞士醫師協會（FMH）會長，家庭醫師出身的吉里指出，智慧型手錶原本是用來提升健康管理，如今卻反而讓最不該焦慮的年輕人陷入數字恐慌，造成醫療量暴增、檢查需求上升、醫療成本急劇成長。在瑞士診間裡，一個新的醫療現象正在擴大：年輕健康又毫無症狀的人，因智慧型手錶的一個異常提示而蜂擁進入醫療院所。瑞士醫師協會（FMH）會長吉里（Yvonne Gilli）近期在媒體訪談中指出，愈來愈多年輕人因手錶偵測到心律或其他生理數據的細微波動而急忙就醫，但這些人多半完全健康。她表示，智慧型手錶會將極小的生理起伏放大成視覺化訊號，使用者誤以為自己罹患疾病。當科技提示每一次微小的心率波動，人們不再相信自己的身體，只相信手錶上的數字。而當就診者的基本信任與常識崩解，醫師也只能安排更多沒有必要的檢查，來安撫就診者的焦慮情緒。吉里也警告，真正的危機不是醫師的專業被質疑，「而是科技時代下人們與自己身體之間的安全感正在迅速消失」，特別是健康的年輕族群變成醫療院所的常客，醫師必須花費更長時間解釋何為有數值的波動。因應上述就診者形成的工作量和檢查量，都會導致醫護人員的工作量與

