蘇一峰挨轟造謠 問AI稱氣喘藥退台 藥廠澄清

網紅醫師蘇一峰今（24）日於社群平台發文，指稱德國原廠氣喘急救藥物「Berodual®備喘全」和「Berotec®備勞喘」因台灣藥價過低不敷成本，即將退出台灣市場，並以此諷刺「台灣任性醫療」導致病人自求多福。此言論隨即引發醫藥界議論，然而原廠藥廠與食藥署迅速出面說明，澄清該藥品退出是基於「全球市場策略」與「逐步停產」，並非針對台灣。

蘇一峰自曝問AI 堅持僅台停售

面對藥廠與官方的澄清，蘇一峰並未道歉，反而再次發文自曝透過AI工具查詢，宣稱在歐美及亞洲其他國家均查無官方停產新聞，並據此推論「只有台灣買不到藥」。他以此AI搜尋結果質疑政府說謊，引發網友留言批評其「專業醫師怎麼會問AI？」。

圖／截自蘇一峰社群

藥廠聲明 預留兩年緩衝期

台灣百靈佳殷格翰（BoehringerIngelheim）發布正式聲明表示，受影響的藥品是配合總公司全球策略調整，因應環境永續等因素正於「全球範圍內逐步停產」。藥廠強調，為了確保醫療團隊與患者有充足時間轉換替代藥品，早在2023年7月便已主動通報食藥署，並將維持供貨直至2026年9月。這意味著臨床端有長達三年的緩衝期，與蘇一峰所言的藥品退出緊迫感有顯著出入。

台灣百靈佳發布聲明。（圖／百靈佳提供）

食藥署澄清 國內替代藥足夠

針對缺藥恐慌，食藥署說明，這兩款藥品均非「藥事法」規定的必要藥品，國內目前尚有至少3張具相同藥理機轉與治療位階的口腔吸入劑許可證，目前皆正常供應中。食藥署強調，已協調相關藥商協助增加供應量能，足以滿足臨床需求。

隨後蘇一峰雖貼出廠商公告，承認2026年9月為最後到貨日，卻仍堅持「未來有錢也買不到」，對於藥廠強調的「全球停產」事實避重就輕，引發外界對其散布不實訊息、製造病患焦慮的強烈質疑。

圖／截自蘇一峰社群

急救藥替代多元 混合型藥物死亡率更低

北醫附醫胸腔內科主任醫師周百謙向《民報》記者表示，這是「全球問題」，而非「藥價問題」。由於傳統定量噴霧液涉及臭氧層破壞的環保爭議，全球都在進行藥物更迭，這是一定會發生且可以解決的轉型。

台安醫院胸腔內科主任醫師吳憲林也向《民報》記者說明，民眾不必恐慌，因為「備勞喘」的替代藥物非常多。他指出，目前的國際治療指引主推的緊急救藥，建議使用「類固醇加擴張劑」的合併療法。

吳憲林醫師強調，這種合併療法與單純的短效擴張劑相比，能降低三分之一的死亡率。因此，即便舊款藥物退出市場，對患者的影響也不大，甚至能引導病患轉向更安全的治療方式。

周百謙醫師也說，「備勞喘」是救急藥物，若病患氣喘穩定控制，就不需要頻繁使用。目前全球都有藥廠製作同樣的學名藥，效果與原廠藥一致，只是噴法不同，需加強衛教引導病患適應。