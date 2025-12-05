蘇一峰稱小紅書「顏色不對」才被封 沈伯洋舉Tiktok打臉：不能查才是關鍵

中國社群媒體「小紅書」APP近日遭內政部以「阻詐」為由封鎖一年。示意圖。路透社



中國社群媒體「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，近日內政部以「阻詐」為由封鎖小紅書一年，引發網友熱議。對此，醫師蘇一峰批評：「在台灣詐騙金額從來都不是問題，顏色才是問題的核心」，民進黨立委沈伯洋則反擊，小紅書的問題是「不能查」，因為這家公司不提供執法單位資料，「能夠查」才能夠幫受害人討回公道。

內政部昨（4日）宣布，中國社群媒體「小紅書」將被封鎖一年，停止解析、限制接取。刑事局補充說明，「小紅書」APP自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。因無法管轄，被害人求償無門。

除此之外，經國家安全局進行資安檢測，也發現小紅書15項指標全數未合格，10月14日透過海基會函請小紅書母公司依法提出具體改善作為，對方迄今未回。因此，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年，後續將視該公司是否善意回應再做處置。

由於小紅書在台已有300萬用戶，封鎖一事引發網友熱議，醫師蘇一峰4日在社群Threads發文批評：「小紅書上面有詐騙兩億，太可惡封鎖一年！太子集團詐騙4600億，沒事交保笑一笑！」狠酸在台灣詐騙金額從來都不是問題，「顏色才是問題的核心」。

對此，民進黨立委沈伯洋在蘇一峰貼文底下回應：「拿太子集團類比真的不倫不類」，他強調，太子集團能夠被偵辦，就是因為「能夠查」，才能夠繼續討公道，但小紅書的問題是「不能查」，因為這家公司不提供執法單位資料。

除此之外，沈伯洋直言「交保金額」是跟逃亡、串證有關，跟最後會判多重沒有關係。最後他也強調「顏色不是核心」，例如，中國影音APP「Tiktok」事實上就有配合提供資料。他並狠酸蘇一峰：「才短短四行就有那麼多槽點⋯⋯那麼愛講錢，我就問財劃法八年拿走11兆是什麼？」

醫師蘇一峰稱「小紅書」顏色不對才被封，立委沈伯洋曝「不能查」才是關鍵。翻攝Threads

