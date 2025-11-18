蘇一峰臉書突被停權！「前綠粉」曝可疑現況 藥師嗆青鳥：有言論自由？

胸腔科醫師蘇一峰的臉書昨晚無預警遭停權。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

胸腔科醫師蘇一峰，平時除了分享醫學相關案例與知識，也常針對政治時事發表看法，不料他自爆臉書昨（17）日晚間突然被停權，而且沒有任何理由，認為是「國家黑手伸進來」，引發網路熱議。藥師林士峰則嗆問青鳥，不是有言論自由嗎？

蘇一峰昨晚告訴中天新聞，表示他的臉書帳號被停權，而且沒給任何理由，內容顯示必須在30天內透過使用說明提交更多資訊，否則帳號將永久停用，也無法再要求審查，這讓他懷疑內情不單純，痛罵：「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來，晚上八點突然就被停權，也沒給我任何原因，沒寄信告訴我原因」。

藥師林士峰昨天半夜在臉書針對此事評論，提到過去青鳥說過「我們還有言論自由」，如今蘇一峰醫師的臉書被停權，令他不禁思考，「只是不知道什麼時候，反對的聲音，會被民主的鐵拳，讓你發不出聲音」。

另外，擁有2.8萬追蹤者的臉書粉專「會飛的蟑螂真的不是普通的那種恐怖」，簡介自稱是曾經的民進黨支持者，昨晚也提到之前曾發表力挺前民眾黨主席柯文哲的「Mr.SR」粉專，按讚數到5萬的時候，被檢舉到消失，日前一個親藍粉專也被檢舉到消失，如今蘇一峰醫師的臉書粉專也陣亡。

「會飛的蟑螂真的不是普通的那種恐怖」大膽猜測，這是短時間內大量檢舉造成的，然而他認為這種「解決不了問題，就解決提出問題的人」的態度，似乎不太對。回顧以前罵國民黨再兇，都不會發生這種怪事，現在卻不定期就會發生，他坦言不確定發生什麼事，只知道台灣的言論自由，越來越像是一場笑話。

擁有3.8萬追蹤的「綠查錶」今天深夜也發文聲援，提出同樣的疑問，質疑「國家黑手伸進來嗎？解決不了問題就解決提出問題的人？」

