蘇一峰臉書突遭停權 疑「國家黑手伸進來」：真是太黑了

臉書頁面突然遭到系統停權，蘇一峰質疑直呼，感覺是國家黑手伸進來？（示意圖／Shutterstock／達志）

胸腔科醫師蘇一峰經常分享對病患的悉心治理，不只有仁醫心腸，甚至進而「上醫醫國」，經常針對政局與時事表達看法，針砭時弊。但蘇一峰17日晚間透露，他的臉書帳號突然遭到停權，而且沒給任何理由，讓他忍不住質疑，感覺是國家黑手伸進來？「真是太黑了！」

蘇一峰發文風格向來不畏權勢，經常針對健保點數問題喊話政府，對國民健康福祉也相當關注，日前爆出水庫設置水上光電板爭議，相關單位揚言對蘇一峰提告，但蘇一峰仍持續提出質疑。近日光電三法修法三讀通過，竟有環團主張放寬環評，蘇一峰也直言痛批。

蘇一峰表示臉書停權他的帳號未給任何理由。（圖／蘇一峰提供）

根據《中天新聞網》報導，蘇一峰17日晚間向該媒體透露，他的臉書帳號突然被停權了，而且沒給任何理由。蘇一峰貼出了臉書系統回覆內容的截圖，「你的帳號已停用！如需更多資訊，請瀏覽使用說明」。

知名胸腔科醫師蘇一峰17日晚間表示自己的臉書帳號莫名遭到停權。（圖／取自蘇一峰臉書）

臉書系統表示：「你的帳號在2025年11月17日遭停用。如果你認為自己帳號遭停用的處置有誤，你可以在帳號停用號最多30天內，透過使用說明提交更多資訊。如果你在此期間內皆未提交資訊，則你的帳號將永久停用，你也無法再要求審查」。看了臉書的回覆內容，蘇一峰忍不住傻眼痛批，「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來，晚上八點突然就被停權，也沒給我任何原因，沒寄信告訴我原因」。

蘇一峰擁有陽明大學臨床醫學博士學位，現任台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師，主治科別為一般內科，專長包括胸腔呼吸內科學、呼吸道疾病、胸腔重症醫學、肺癌胸腔腫瘤、呼吸睡眠疾病、呼吸道感染症、肺結核。

