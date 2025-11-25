蘇一峰臉書「多了藍勾勾」復活了！自爆兩度遭停權：會不會蘇三封？

蘇一峰近日兩度遭到臉書停權，如今個人臉書帳號復活，又多了META認證的藍勾勾。（翻攝自蘇一峰 臉書）

胸腔科醫師蘇一峰平時常在個人臉書針砭時事、分享治療案例，沒想到蘇一峰16日突然遭到停權，讓他無奈之下只好在18日重開新帳號。不過今（25）日蘇一峰突然透過原本的帳號發布最新消息，「小弟帳號復活啦！」，透露自己兩度帳號被封，經過媒體報導後才恢復權限，除此之外，如今臉書帳號更獲得認證的「藍勾勾」，貼文曝光後引發熱議。

蘇一峰指出，個人臉書帳號16日突然遭到停權，「沒有理由和通知」，22日再度遭到停權，還好經過媒體報導後才恢復權限，不過不知道之後會不會第三度遭到停權變成「蘇三封」，蘇一峰也感謝網友支持，「謝謝網路上好多人把力量借給我！您的關注就是監督力量！謝謝給我打氣的每一位朋友！」

對此，許多網友紛紛回應，「笑死，還好不姓張，張三封」、「被垃圾密集檢舉吧」、「歡迎回來」、「太棒了，恭喜蘇醫師」、「真為您開心！恭喜恭喜」、「加油，不要懼怕國家機器」、「恭喜蘇醫師拿回臉書」、「蘇醫生加油，繼續做對的事」、「蘇醫師，加油、加油、加油，我們支持你的大家都會在哦」、「莫名被封一定要向臉書申訴！」、「放心會一直支持打氣，蘇醫生加油，辛苦您」。

蘇一峰個人臉書帳號先前兩度遭封，讓他忍不住創立新帳號繼續發聲，說明自己被一種很異常的方法停權，臉書沒有寄給他任何一封停權理由信件，直接讓自己無法登入臉書去申訴。

