蘇一峰開新帳號！曝單月點閱率破5000萬 哀留言被狂刪

胸腔科醫師蘇一峰平時除了會分享醫療專業文章，也會對時事發表評論跟看法，但他的臉書帳號於17日突然遭到停權，引發各界熱議。而蘇疑似在18日上午開新帳號，他發文怒轟，10月一個月有五千萬次的瀏覽了！之前帳號瀏覽量很高，就被弄掉了，並稱自己現在留言還在被狂刪除。

蘇一峰在臉書PO出臉書數據，強調光是10月一個月，就有五千萬次的瀏覽了，這還不包含媒體新聞對自己的報導，之前帳號瀏覽量很高，就被弄掉了，「蘇醫師影響力太大，青鳥很不開心」。

此外，蘇一峰還提到，自己被一種很異常的方法停權臉書，沒有寄給他任何一封停權理由信件，直接讓自己無法登入臉書去申訴停權。他還不滿表示，就算開了新的帳號，還是狂刪除他的留言，自己只是留了一個「詐騙集團軍師不是很嚴重的罪！？」這一句話有什麼好刪除？

對於蘇一峰重新在網路上發表評論，網友紛紛為他加油打氣，「如何復權可以問四叉貓唷！」、「真的影響力太大了」、「峰魂不滅！」、「蘇醫師，莫生氣，身體重要呀」、「平常默默看您文章，現在來出聲支持」、「建議蘇醫師再多設幾個備用帳號」、「我本來沒有點讚和追蹤的，我現在做了」、「可以試一下申訴」、「蘇醫師終於等到你回歸了」。

