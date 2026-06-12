蘇-34現身俄烏戰場! 整流罩新「神祕鼓包」大驚奇 提升精確導彈打擊效果

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俄軍前線告急，俄國出動蘇-34戰機投入戰場。 圖 : 翻攝自星海之刃

[Newtalk新聞] 俄羅斯國防部 10 日公開了一段作戰影片，畫面中出現蘇 - 34 戰鬥轟炸機的全新改型，該機正在烏克蘭空域執行打擊任務。這款新機最直觀的變化，就是在座艙後方的機背位置加裝了全新整流罩。這類位置常用來佈置衛星通信天線、資料鏈等設備。

蘇 - 34 大量使用滑翔制導炸彈，十分依賴穩定的資料傳輸，這套新裝置大概率會強化衛星通信能力，進一步提升精確彈藥的打擊效果。

目前外界還無法確定整流罩內部的具體設備，除衛星通信系統外，它也有可能搭載電子戰裝置、升級版雷達告警設備，或是戰機編隊的通信中繼模組。

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俄軍蘇-34戰機掛制導飛彈出擊。 圖 : 翻攝自星海之刃

蘇 - 34 的現代化升級一直在持續，俄羅斯在 2020 年訂購的蘇 - 34M，綜合作戰能力達到基礎版的 2 倍。俄軍還同步研發了偵察、電子戰專用衍生型號，2025 年列裝的多款 Sych 偵察吊艙，也讓蘇 - 34 可以在掛載武器的同時完成即時情報收集工作。

蘇 - 34 脫胎於經典的蘇 - 27 戰機，整機重量提升了五成，機身大量採用複合材料，並搭配油耗更低的 AL-31FM2 引擎，憑藉這套組合拿下全球現役戰機最遠航程的頭銜，該優勢預計會保持到中美六代機問世。

當掛載三具 3000 升容量的副油箱時，它的轉場航程可達 8,000 公里，續航能力堪比戰略轟炸機，未來還計畫換裝 AL-51F 引擎繼續增程。

俄軍戰機。 圖 : 翻攝自星海之刃

自蘇聯解體以來，蘇 - 34 是俄羅斯採購數量最多的戰術作戰飛機。俄烏衝突爆發後，俄羅斯軍用飛機整體產能直接翻倍，一方面用來補充戰場損耗，另一方面也快速擴充航空機隊。

現階段阿爾及利亞是該機型唯一的海外採購客戶，有分析認為朝鮮也存在採購意向。與此同時，俄軍也在加速蘇 - 57、蘇 - 35 等主力戰機的量產工作，全面壯大空中作戰力量。

在戰機現代化升級節奏上，不同機型出現了明顯差異。蘇 - 34 的主力改進型號蘇 - 34M 早在 2021 年就正式投入使用，升級落地速度很快。但蘇 - 35 的深度改型蘇 - 35SM、蘇 - 57 的改進版本蘇 - 57M1，至今仍處於研發階段。這一現狀也體現出俄軍現階段的裝備發展思路：優先完善蘇 - 34 這類成熟的戰術打擊機型，五代機的全面現代化升級則暫時放緩了進度。

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