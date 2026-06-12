蘇-57吹牛被戳破? 雷達效能落後 不敢現身戰場? 專家：難與西方戰機比肩

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雖然俄羅斯蘇-57 早在 2020 年就已開始服役，但至今仍未曾參與對烏克蘭的作戰，許多網友也開始對該款戰機的實際戰力感到懷疑。 圖：翻攝自 @TheDeadDistrict X 帳號

[Newtalk新聞] 由俄羅斯蘇霍伊設計局開發的第五代戰鬥機蘇-57 已於 2020 年 12 月正式開始服役，宣稱該款戰機擁有匿蹤飛行、超機動能力，並可實現超音速巡航飛行，外界普遍將其視為與美軍 F-35 戰機同等級的軍備。然而，與活躍於現代戰場的 F-35 不同，俄軍至今仍未曾派遣蘇-57 前往烏克蘭作戰，遮遮掩掩的行為也引發網友懷疑，推測蘇-57 的實際戰力很可能與官方的宣傳存在落差。

X 推主「VERTEX」指出，與西方或亞洲新興國家使用的主動電子掃描陣列 ( AESA ) 雷達不同，俄羅斯在蘇-57 上使用的是名為「N036 Belka」的平面陣列掃描雷達，在電子戰效能、 SAR 成像品質以及抗干擾能力方面都存在明顯不足，必須透過多個雷達陣列、感測器的相互輔助，並利用 L 頻段的側邊陣列來彌補差距。

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主動電子掃描陣列雷達（AESA）。 圖 : 翻攝自新浪軍事

「VERTEX」表示，雖然「N036 Belka」的效能仍十分強大，但與先進 AESA 之間的巨大差距仍讓蘇-57 難以對抗西方國家的先進五代機，「即使它能正常且有效運作，但卻無法與西方國家的頂尖戰機比肩，也無法協助俄羅斯對抗美國與其他歐洲國家」。

同時，X 推主「The Dead District」引用俄羅斯軍事部落客馬克西姆．卡拉什尼科夫 ( Maxim Kalashnikov ) 的評論稱，即使俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭已持續超過四年，俄軍至今仍未曾派遣蘇-57 對烏克蘭發起襲擊。

俄軍蘇-57 戰機。 圖 : 翻攝自子桑鷹脈

「以色列空軍的 F-35 在打擊伊朗時，好像伊朗的防空系統根本不存在一樣，他們精準的打擊伊朗的地對空導彈系統，持續削弱著德黑蘭的戰力，但我們目前仍未曾看到過蘇-57 執行類似任務，甚至不會接在導彈、無人機之後發起追加打擊」。

卡拉什尼科夫也批評指出，對不管哪個國家的武器來說，最重要的都是在戰場上的實際表現，「我們不需要國家機器宣傳出來的『空談』，我們已經聽得太多了」。

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