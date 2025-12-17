蘋果不再依賴陸廠？傳首度與「這國晶片商」洽談組裝、封裝晶片

中國曾憑藉龐大勞動力與低成本優勢成為世界工廠，製造業規模一度居全球首位，如今，面臨勞動力成本上升及地緣政治緊張等挑戰，許多企業開始將部分產線轉往東南亞。知情人士透露，美國科技大廠蘋果（Apple）正與印度多家晶片製造商進行初步洽談，計畫將iPhone所需晶片的組裝與封裝業務引入印度。

根據印度《經濟時報》報導，蘋果已與穆魯加帕集團旗下的CG Semi舉行會談。CG Semi目前正於古吉拉特邦（Gujarat）薩納恩德（Sanand）建設一座半導體委外封測代工廠。知情人士指出，雙方仍處於初步磋商階段，尚未確定該廠將封裝哪些晶片，但市場普遍推測可能與顯示相關晶片有關。

不過，即便CG Semi與蘋果談判順利，未來仍面臨嚴峻挑戰。知情人士表示，蘋果對供應商的品質控管與製程要求極為嚴格，最終能通過審核，成為正式供應商的企業屈指可數。此外，蘋果也正在與其他公司就供應鏈不同環節進行評估，競爭相當激烈。

若此項合作最終拍板定案，將成為印度半導體產業發展的重要里程碑。目前，iPhone的顯示器面板主要來自南韓的三星顯示、樂金顯示，以及中國廠商京東方，而這些面板的驅動IC供應商則包括三星、聯詠、奇景光電與樂爾幸半導體，相關製造與封裝作業多集中於台灣、南韓及中國。

