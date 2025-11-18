EBC東森新聞

蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」

東森新聞
蘋果跟三星明年都將推出新的旗艦機種，還傳出蘋果發表會要改成一年兩次。（示意圖／unsplash）
蘋果跟三星明年都將推出新的旗艦機種，還傳出蘋果發表會要改成一年兩次。（示意圖／unsplash）


民眾的荷包又要縮水了嗎？蘋果跟三星明年都將推出新的旗艦機種，還傳出蘋果發表會要改成一年兩次。不過，受到記憶體報價不斷上漲影響，明年各大品牌新手機的定價策略，恐怕也會跟著向上調漲。

浮出水面超吸睛，蘋果一如既往，今年九月秋季發表會上一口氣發表四款iPhone機型，不過這種慣例可能將結束。白、藍、橘、黑四種顏色一字排開，緩慢展開，就像攤開一本書。機身側面也更輕薄，蘋果首款折疊機傳出明年秋季會跟18 Pro系列一起登場，但是iPhone 18跟iPhone 18e則會到隔年的春季再推出，就是因為傳出蘋果將拆分iPhone系列發表節奏，把發表時程改為一年兩次。

亮眼橘色機身充滿金屬科技感，四個邊角更圓潤，背面三顆圓圓大鏡頭整齊排列，側面更薄，還有按鍵設計。螢幕還是大大的6.9吋，三星重磅旗艦機也預計明年第一季亮相，整體外觀跟前代差異不大。3C達人洪聖壹：「iPhone SE到iPhone 16e就是都採用兩年發表新機的形式，通常廠商會這麼做，像是三星、小米或者二手機業者，都是為了讓消費者聚焦旗艦產品。」

不過明年新機的價格可能會有所調整，因為記憶體報價上漲。根據研調機構調查，記憶體步入強勁的上行週期，導致整機成本上揚，可能會迫使手機品牌等中端定價上調。加上也傳出台積電晶片明年要漲價8%到10%，iPhone 18成本將大幅提升，恐怕也會影響各大手機品牌的定價策略。

3C達人洪聖壹：「記憶體上漲這個是已經是必然的趨勢了，像是小米他們對外已經公告說，記憶體上漲，所以他們的手機沒有辦法像以前那麼便宜。新一代的製程的關係，再加上通膨，他們在各方面都會有價格策略上面的調整。」

記憶體漲勢不停歇、整機成本上漲，看來明年想要換新機，消費者的荷包可能也要再深一點。

