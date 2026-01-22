Yahoo Tech

蘋果也要做 AI Pin 胸針？最快 2027 年推出，AirTag 尺寸配雙鏡頭、收音引關注

薄圓碟設計、鋁 + 玻璃材質、支援無線充電，仍屬早期研發仍有可能取消。

蘋果據報正研發一款以 AI 驅動的穿戴式胸針裝置，並被外界視為繼 Humane AI Pin 之後，又一次針對「無屏幕 AI 穿戴」市場的探索。The Information 報導指，裝置目標做到近似 AirTag 大小，但會「稍厚」，外形為「薄、平、圓形」設計，外殼融入鋁及玻璃材質。產品仍處於非常早期研發階段，因此亦存在被取消可能。

傳聞硬件規格：雙鏡頭、三麥克風、實體按鍵

報導提到該款 AI 胸針會內置一對鏡頭，涵蓋標準及廣角視野，用於拍攝相片與影片。配合三麥組合，它可以捕捉用戶周遭環境。此外裝置還會內建單喇叭，機身側邊設有實體按鍵。據稱該產品支援無線充電，並將採用類似 Apple Watch 的磁吸感應充電介面。

2027 年面世？首發或達 2,000 萬部

報導透露裝置最快或於 2027 年推出，並有傳蘋果計劃在推出初期生產約 2,000 萬部，反映公司對產品規模化有一定信心。不過，市場對「獨立 AI 裝置」的需求仍未被充分驗證。以 Humane AI Pin 為例，過往就曾因體驗問題而受到批評，令外界對同類產品的實用性保持審慎。如果蘋果最終落實推出，如何向市場說明「隨身相機 + 收音」裝置的使用場景，以及私隱保護設計，預計會成為重要焦點。

與 Siri AI 發展呼應，硬體或成為新一代助手入口

同一段時間，蘋果亦正推進 Siri 相關 AI 計劃，包括與 Google 合作，另有報導指 Siri 將朝向聊天機械人方向發展。若 AI 胸針最終成事，市場普遍推測其定位可能係「隨身啟動 AI」的新入口，補足部分即時互動情境，但未必以取代智慧手機為主要目標。

