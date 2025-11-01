蘋果亞馬遜財報驚豔 美股科技股回神、台積電ADR跌0.92%

美股道瓊工業指數週五上漲40.75點，台積電ADR下跌0.92%，輝達跌0.16%。（示意圖：motion elements）

亞馬遜和蘋果財報亮眼，激勵科技股買盤情緒，美國股市週五反彈收漲，台積電ADR下跌0.92%、輝達跌0.16%。道瓊工業指數本週漲幅達0.8%，標普500指數週線收漲0.7%，那斯達克指數週升2.2%，標普500指數更連續第6個月走高。此外，債市穩定，美元走強，國際油價回落，連續第三個月走低。

綜合外媒報導，美國總統川普週四與中國大陸國家主席習近平會晤後表示，會談「非常棒、極佳」，中美「很快」可望達成貿易協議，將於明年4月訪問中國大陸。如果陸方嚴厲打擊芬太尼與其前體化學品出口的出口，他將取消所有與芬太尼相關的對中國大陸商品徵收的關稅。

另外，美國聯準會（Fed）官員陸續發聲，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德指出，他在本週FOMC會議中反對降息、支持按兵不動，主因仍憂心通膨壓力，而非勞動市場，就業情況整體仍維持在相對均衡的水平。美國達拉斯聯準銀行總裁洛根說，聯準會本月不應降息，她傾向於維持利率不變，12月也沒必要降息。

美股道瓊工業指數週五上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。標準普爾500指數上漲17.86點，或0.26%，收在6840.20點。那斯達克指數上漲143.82點，或0.61%，收在23724.96點。費城半導體指數上漲12.661點，或0.18%，收在7728.660點。台積電ADR下跌 0.92%、輝達跌 0.16%