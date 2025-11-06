「蘋果人還安卓人？」陸網紅階級劃分遭官方封殺

中國大陸一名有百萬粉絲的網紅直播主，評論時事口吻犀利，經常用蘋果和安卓來形容社會的高低階級。（圖／翻攝自@共青團中央 抖音）





中國大陸一名有百萬粉絲的網紅直播主，評論時事口吻犀利，經常用蘋果和安卓來形容社會的高低階級，直接點評粉絲是蘋果人還是安卓人，劃分階級對立，但這樣激進言論官方看不下去決定出手，社群平台全被封殺，帳號遭註銷。

看到粉絲連線視訊的紐約豪宅，網紅直播主直誇這就是蘋果房子。

點我看影片

大陸網紅直播主戶晨風：「（這蘋果狗還是安卓狗），那必須蘋果狗，蘋果學校住蘋果房子，你是典型的蘋果人。」

大陸這名網紅戶晨風獨有的價值觀分類法，將高檔精緻上流的人事物都歸類為蘋果，較低檔次的則是安卓，經常在網上評價粉絲。

廣告 廣告

大陸網紅直播主戶晨風：「把裡面的安卓水扔掉，哪個是安卓水，我不用多說你知道，安卓房子安卓房子。」

犀利直白的口吻讓戶晨風累積超過上百萬粉絲，人氣水漲船高但凡事都有階級化的品牌高低區分也逐漸引發爭議。

大陸網紅直播主戶晨風：「超市就去山姆，電車就是特斯拉，手機就是蘋果，你是典型的安卓邏輯，安卓人安卓學歷。」

就連人都被分為蘋果或是安卓，有民眾看不下去正面對決。

連線民眾vs.大陸網紅直播主戶晨風：「什麼蘋果貓安卓貓，蘋果房安卓房，你這不叫比嗎，（你看你那是直播），你無法自圓其說的。」

甚至有人調侃他應該去當蘋果代言人，還有民眾惡搞將他的照片換到蘋果門市的展示機桌布，不過刻意扭曲的價值觀官方決定出手整頓。

央視報導：「製造尖銳對立議題，煽動群體間情緒，販賣焦慮，來吸引眼球和流量。」

戶晨風的各大社群平台全被官方封殺帳號註銷，只有YT頻道還持續存活，有人認為他只是用自我觀點詮釋社會價值，並沒有攻擊國家言論，不過在中共強化網路秩序監管的立場下，對立分化社會就是亂源。

更多東森新聞報導

新／泰警破獲不法賭博網站 32歲台灣籍主嫌被抓！

墨西哥驚見UFO！不明光點盤旋火山口 11秒畫面曝

美國政府停擺36天史上最久！影響範圍、經損規模一次看

