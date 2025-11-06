「蘋果人還安卓人？」陸網紅階級劃分遭官方封殺
中國大陸一名有百萬粉絲的網紅直播主，評論時事口吻犀利，經常用蘋果和安卓來形容社會的高低階級，直接點評粉絲是蘋果人還是安卓人，劃分階級對立，但這樣激進言論官方看不下去決定出手，社群平台全被封殺，帳號遭註銷。
看到粉絲連線視訊的紐約豪宅，網紅直播主直誇這就是蘋果房子。
點我看影片
大陸網紅直播主戶晨風：「（這蘋果狗還是安卓狗），那必須蘋果狗，蘋果學校住蘋果房子，你是典型的蘋果人。」
大陸這名網紅戶晨風獨有的價值觀分類法，將高檔精緻上流的人事物都歸類為蘋果，較低檔次的則是安卓，經常在網上評價粉絲。
大陸網紅直播主戶晨風：「把裡面的安卓水扔掉，哪個是安卓水，我不用多說你知道，安卓房子安卓房子。」
犀利直白的口吻讓戶晨風累積超過上百萬粉絲，人氣水漲船高但凡事都有階級化的品牌高低區分也逐漸引發爭議。
大陸網紅直播主戶晨風：「超市就去山姆，電車就是特斯拉，手機就是蘋果，你是典型的安卓邏輯，安卓人安卓學歷。」
就連人都被分為蘋果或是安卓，有民眾看不下去正面對決。
連線民眾vs.大陸網紅直播主戶晨風：「什麼蘋果貓安卓貓，蘋果房安卓房，你這不叫比嗎，（你看你那是直播），你無法自圓其說的。」
甚至有人調侃他應該去當蘋果代言人，還有民眾惡搞將他的照片換到蘋果門市的展示機桌布，不過刻意扭曲的價值觀官方決定出手整頓。
央視報導：「製造尖銳對立議題，煽動群體間情緒，販賣焦慮，來吸引眼球和流量。」
戶晨風的各大社群平台全被官方封殺帳號註銷，只有YT頻道還持續存活，有人認為他只是用自我觀點詮釋社會價值，並沒有攻擊國家言論，不過在中共強化網路秩序監管的立場下，對立分化社會就是亂源。
更多東森新聞報導
新／泰警破獲不法賭博網站 32歲台灣籍主嫌被抓！
墨西哥驚見UFO！不明光點盤旋火山口 11秒畫面曝
美國政府停擺36天史上最久！影響範圍、經損規模一次看
其他人也在看
穀賤傷農！希臘碎米創造新收入
傳統希臘婚禮上，必須向新婚夫婦拋撒大米，秉持著物盡其用的精神，希臘北部有農會將收割或加工過程中受損，原本要被丟棄的碎米，重新包裝，定位為婚禮祝福專用，減少了糧食浪費，也讓碎米發揮剩餘價值。 走出教...大愛電視 ・ 1 天前
京都市設多語警示牌 提醒外國遊客防熊害
[NOWnews今日新聞]日本各地黑熊傷人事件頻傳，京都市內也多次接獲目擊通報。有鑑於此，京都市於5日首次召開亞洲黑熊對策聯絡會議，並宣布將加強對策。由於在京都知名觀光地嵐山及其周邊住宅區持續有黑熊出...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
京站入股百八跨足餐飲明年初完成交割 年底北車標案不缺席、桃園商場延至2029年開
興櫃京站（2942）近期擴大多角經營布局，除了斥資2億元取得由百八魚場分割設立「京饌餐旅67%股權預計2026年初完成交割外，對於年底北車商場標案亦表達不缺席評估中，此外，由於工料延遲原預定2028年開業的桃園商場恐將再延一年至2029年拚開幕。中時財經即時 ・ 21 小時前
王傳一接到兵單就入伍 「看老婆iPad」暗戳裸王時事梗
王傳一與朱德剛首次合作的相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》明年2月28日起於台北、新竹、台中、高雄展開巡演，昨（11╱6）記者會上2人唇槍舌戰，朱德剛突問王傳一有無當兵時事梗，他馬上立正敬禮說：「報告，有當兵！2050梯次！」笑翻全場，朱德剛笑說：「剛剛臨時加的，免得到時候演出沒人。」太報 ・ 20 小時前
中市交通局聯合警察局宣導「酒後代駕、安全回家」
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】冬令進補切勿酒駕！傳統薑母鴨、燒酒雞等進補食品常添加米酒等一起料理，為向民互傳媒 ・ 7 小時前
溫體豬肉7日零時將恢復供應 卓:保障豬農收益
(記者謝自宗台北報導)豬隻禁運禁宰令解除，7日凌晨零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。行政院長卓榮泰今天說，為避免長時間休市造成毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，穩定市場秩序及...自立晚報 ・ 19 小時前
保發中心國際保險人才培訓班 累計培育逾400學員
（中央社記者蘇思云台北6日電）保發中心指出，自2014年開辦保險業國際化菁英人才培訓班迄今，已累積培育逾400名學員。金管會副主委陳彥良在結訓典禮表示，金融保險業中，國際人才要能搭配多種金融工具、整合不同市場與地區，這也是台灣發展亞資中心的關鍵。中央社 ・ 21 小時前
接見加拿大駐台貿易辦事處代表 蔣萬安：盼深化雙邊科技與教育合作
蔣萬安首先歡迎何代表履新，並指出何代表與查爾斯處長皆對本市十分熟悉，相信未來有助於深化臺北與加拿大之間的交流合作。蔣萬安感謝加方長期在教育、文化、經貿、醫療及科技領域對臺北的支持，尤其在教育方面，加拿大是臺灣青年留學及打工度假的熱門目的地，雙方亦推動高中...CTWANT ・ 8 小時前
教宗接見巴勒斯坦主席阿巴斯 討論加薩人道援助
（中央社梵蒂岡6日綜合外電報導）教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在梵蒂岡接見巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas），雙方討論協助加薩平民的「迫切需求」。中央社 ・ 22 小時前
照護機器人來了！ 商機一次看
由工研院主辦的「眺望2026產業發展趨勢研討會」今（6）日下午於台大醫院國際會議中心舉行「科技健康照護」專場，並以「科技健康照護的全球浪潮與展望」為主題，聚焦於數據驅動的照護產業發展、遠距與在宅照護應用趨勢，全面剖析主要國家在照護科技領域的發展動態與市場成長潛力。研討會亦串聯臨床場域與產業實戰案例，邀請多位業界專家分享發展路徑與落地成果，從科技、制度與產業三大面向提出具體可行的解方，協助與會者掌握全球健康照護產業下一波成長動能與合作契機。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
健保補充保費改革挨批「搶錢」衛福部將廣納意見、暫停爭議方案
健保補充保費改革引爆民怨！衛福部長石崇良拋出明年修法，擬調整補充保費收取方式，存股族、定存族怒轟政府「搶錢」，石崇良今（6日）中午緊急召開記者會親上火線，強調改革是為了「公平」，但仍難止反彈，行政院指示後，衛福部晚間發出新聞稿，強調補充保費方案仍在研議中，將廣納意見、暫停爭議部分，待凝聚共識後再推動自由時報 ・ 22 小時前
柬埔寨太子集團洗錢案 在台主嫌王昱棠羈押禁見
（中央社記者林長順台北6日電）北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，檢察官聲押在台重要幹部王昱棠、辜姓女主管等5人。北院今天凌晨裁定辜女羈押禁見，晚間裁定王昱棠、邱姓、李姓被告羈押禁見，凃姓被告新台幣30萬元交保。中央社 ・ 22 小時前
補充保費惹怒存股族 石崇良喊「健保不能倒」 不擔心去留
補充保費改革爭議延燒，政院昨晚緊急喊卡，宣布暫緩推動修法。衛福部長石崇良今被問及是否擔心位子不保，他表示「這是每個部長經常會被問的問題，不過去留從來不在我心中，只有想把事情做好」。今醫界人士出面表態力挺，表示補充保費改革「是卑微的請求，不是全民加保費」，從稍微經濟好的人多拿一點錢出來，讓制度維持下去，再撐個幾年。中時新聞網 ・ 9 小時前
追撞水泥預拌車 再撞擊路口機車汽車駕駛身亡7人傷
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 屏東縣恆春警分局員警，今（6）日下午4時許，接獲通報指稱恆公與草埔路口，傳出死亡交通事故。恆春警分局表示，26歲李姓男子駕駛租賃小客車，載著29歲太太與2名小孩，沿恆公路北向南直行行駛外快車道，不慎追撞前方同向、由63歲盧姓男子駕駛的水泥預拌車右後車身。小客車往右前方噴飛，再撞擊右側草埔路，停等紅燈的機車，撞擊後小客...匯流新聞網 ・ 23 小時前
陳亭妃推出「讓我們的孩子平安長大」形象影片 溫暖視角擁抱台南未來
即時中心／林韋慈報導民進黨立法委員陳亭妃昨（6）日發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》為題，陳亭妃說，希望讓大家看到「27年來最真實的陳亭妃」，尤其如何讓市民「安心」、讓市民有「信任感」，就是系列影片的主軸。民視 ・ 9 小時前
中國10月人民幣計價出口年減0.8%，19個月來最遜，進口年增降至1.4%
【財訊快報／陳孟朔】中國海關總署數據週五公布最新顯示，以人民幣計價，中國10月出口年0.8%，創下自去年3月(衰退3.9%)以來的19個月最遜。同月進口雖年增1.4%，遠不及上期7.5%的增幅，為5月衰退2%以來最遜。前10月、中國貨物貿易進出口總值人民幣37.31兆元(下同)、年增3.6%，對共建「一帶一路」國家進出口19.28兆元、年增5.9%，占比升至51.7%，成為外貿結構性支撐。主要貿易夥伴結構持續優化：東盟穩居第一，雙邊貿易總值6.18兆元、年增9.1%；歐盟居次，4.88兆元、年增4.9%；美國第三，3.38兆元、年減15.9%。若以美元計價，今年前十個月，中國出口年增5.3%，進口年減0.9%；單10月對美貿易順差達247.6億美元，1-10月對美順差累計2,334.2億美元。10月大宗進口方面，大豆進口948萬噸，供應端與補庫需求回升跡象明顯；1-10月稀土出口量為5.27萬噸，體現新能源與精密製造外需仍具韌性。財訊快報 ・ 8 小時前
把握好天氣！ 今起全台陽光露臉下週再變天｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播Tuhi Martukaw。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
好兇！FBI局長遭爆搭公務飛機看女友演出 反嗆：她為國家貢獻超多
聯邦調查局（FBI）局長卡什．帕特爾（Kash Patel）日前遭爆搭乘公務飛機前往看小19歲的歌手女友亞歷克西斯．威爾金斯（Alexis Wilkins）在摔角比賽中的演出；事件傳開引起公憤，不過帕特爾並不以為意，甚至抨擊網路謾罵他的人是「不明真相的網絡無政府主義者」，認為女友的貢獻比大多數人「活10輩子都多」。鏡報 ・ 1 天前
陸委會禁淘寶、拼多多？梁文傑澄清：不會封網域
台灣暌違7年傳出非洲豬瘟疫情，中國電商平台淘寶、拼多多一度被認為是破口之一，外界關心政府針對淘寶、拼多多的管理機制，而陸委會副主委兼發言人梁文傑澄清，所謂禁止並不是封鎖網域，而是因他們在台灣並沒有落地，因此不能在台灣的捷運刊登廣告，或者在台灣平台推出打折活動。太報 ・ 1 天前
《勇者鬥惡龍VII Reimagined》將會有新結局!?製作人正式回應了!_電玩宅速配20251106
預定2026年2月5日在各大平台上市的《勇者鬥惡龍VII Reimagined》，是2000年推出的《勇者鬥惡龍VII 伊甸的戰士們》的最新重製加強版。本作除了將遊戲轉變為3DCG人偶美術風格，同時針對畫面與戰鬥進行了優化，並加入了先前沒有的自動戰鬥系統；玩家可以選擇既有的經典職業，運用全新追加的雙職業系統，打造專屬個人風格的強力隊伍。近日製作人「市川毅」在接受媒體專訪時提到，本作將根據玩家在遊戲中的選擇，產生與原版不同的新結局。同時還會針對劇情進行重新改編並追加新章節，帶來與原始版本截然不同的全新體驗。《勇者鬥惡龍》系列粉絲是否也跟我們一樣期待全新的結局呢？到時候我們也會進行第一手直播，別忘了準時收看喔。 © SQUARE ENIX電玩宅速配 ・ 1 天前