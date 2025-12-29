蘋果仍會在 2026 秋季推出第二代 iPhone Air？
iPhone Air 上市後因為銷售表現不如預期，出現不少質疑聲浪，國外一度傳出蘋果可能不會再開發 iPhone Air 2，但也有消息稱蘋果會把第二代 iPhone Air 延後到 2027 年推出。
不過，來自中國新浪微博爆料者定焦數碼的最新消息卻指出，iPhone Air 2 仍有機會在 2026 年秋季亮相。
爆料指出：iPhone Air 2 仍有機會在 2026 年秋季亮相
微博爆料帳號「定焦數碼」透露，第二代 iPhone Air 仍將在 2026 年秋季發表。
這消息推翻了先前多家分析師預測第二代 iPhone Air 會與標準版 iPhone 18、入門款 iPhone 18e 一起在 2027 年春季亮相。
另外，定焦數碼還透露，入門款 iPhone 17e 已經進入量產階段，最快會在 2026 年春季發表會登場，顯示蘋果確實正在重新調整 iPhone 產品線的發表順序。
為何急著推第二代？初代銷售壓力成關鍵
先前外電與供應鏈消息，第二代 iPhone Air 原本規劃在 2026 年秋季上市，與 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，甚至傳聞中的摺疊 iPhone 同台亮相。
不過，由於這次 iPhone Air 上市之後，在市場上的反應偏冷，才讓外界推測蘋果會選擇踩煞車、延後更新節奏。
傳聞重點升級一次看：補齊初代痛點
就目前流出的資訊，第二代 iPhone Air 的調整方向幾乎都是針對第一代被批評最多的地方下手，包括：
相機配置升級：由單顆主鏡頭改為 雙後置鏡頭，補足拍攝彈性
散熱設計強化：導入均熱板（Vapor Chamber），改善超薄機身容易過熱的問題
續航表現提升：透過內部結構調整，放入 更大容量電池
價格策略修正：市場盛傳售價可能下調，拉開與 Pro 系列的距離
機身更輕：即使規格升級，重量仍有機會比初代再降低
這些調整如果都能如期完成，也解釋了為何仍有「2026 年秋季推出」的可能性。不過目前還沒看到傳出針對特定市場，會提供使用實體 Sim Card 的訊息。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：MacRumors
