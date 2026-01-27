蘋果低調出手 為iPhone 5s、iPhone 6推送更新續命

【記者趙筱文／台北報導】蘋果近期針對新款裝置推出iOS 26.2.1與iPadOS 26.2.1更新之際，也悄悄為多款「超資深」裝置送上驚喜續命包。包括推出已13年的iPhone 5s、12年的iPhone 6與iPhone 6 Plus，以及初代iPad Air、iPad mini 2／mini 3與第六代iPod touch，皆獲得iOS 12.5.8、iPadOS 12.5.8更新。

這次更新不新增任何功能，重點在於延長系統憑證與服務驗證，確保這些舊裝置仍能正常使用iMessage、FaceTime與裝置啟用等核心服務。若未更新，相關服務可能在2027年1月後受影響，因此官方也建議符合條件的用戶儘速安裝。

廣告 廣告

回顧歷史，iOS 12早在8年前就已推出，如今蘋果仍持續為老機型維持基本服務支援，實屬少見。事實上，蘋果也曾在2023年為iPhone 5s與iPhone 6釋出安全性更新，顯示其對既有用戶的長期維護態度。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

蒐集、分析、判斷 3星座投資靈活進退場

泰嘉+太普高砸20億至熊本建酒店 二期再蓋5000坪飯店與住宅

台灣「排球甜心」預告退休！自爆可能是「最後一舞」

