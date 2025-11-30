蘋果低階M晶片找英特爾代工？分析師揭2大原因 曝對台積電影響

【記者呂承哲／綜合報導】美國智慧型手機龍頭蘋果（Apple）在2020年推出自研M系列晶片後，正式於英特爾（Intel）分道揚鑣，然而，根據天風證券分析師郭明錤最新的產業調查顯示，Intel成為Apple先進製程供應商的能見度近期顯著改善。

郭明錤在社群平台X發文指出，Apple先前與Intel簽署NDA（保密協議）並取得先進製程18AP的PDK（產品開發套件） 0.9.1GA，目前關鍵模擬與研究項目 (如：PPA等) 進展符合預期，並正等待Intel預計在1Q26釋出的PDK 1.0/1.1。Apple的規劃是Intel最快在2Q-3Q27開始出貨採用18AP先進製程的最低階M處理器，但實際狀況須視取得PDK 1.0/1.1後的開發進展而定。

郭明錤解釋，目前Apple的最低階M晶片主要用於MacBook Air與iPad Pro，兩者在2025年的出貨量共計約2,000萬部。因MacBook Air的2026年出貨可能會被新款配備iPhone處理器的低價版MacBook所影響，故預期2026與2027年的最低階M處理器出貨量均在1,500-2,000萬顆。

不過，郭明錤認為，最低階M處理器的訂單數量少，故對台積電的基本面與未來數年的領先優勢完全沒任何影響，但對於Apple與Intel的宣示與趨勢意義重大，主要有兩大原因：

第一，對Apple而言，除高度支持川普政府極力宣揚的「美國製造」政策外，雖可見未來仍需高度依賴台積電的先進製程，但仍須找到第二供應商以符合供應鏈管理所需。

第二，對Intel而言，取得Apple先進製程訂單的意義，遠遠高於此訂單對營收與利潤的實際貢獻，雖Intel在未來數年仍無法與台積電競爭，但這意味著IFS事業最壞將過，未來14A或更先進的製程，或將取得更多Apple與其他一線客戶的訂單，長期展望轉正向。

