蘋果健康生態轉向 AI！傳出 Apple Fitness+ 將於 2026 年併入全新「Health+」AI 健康服務

蘋果近年積極拓展旗下訂閱服務版圖，但《彭博社》科技記者 Mark Gurman 在最新一期《Power On》時事通訊報導指出，蘋果旗下主打影音健身課程的運動類訂閱服務 Apple Fitness+ 因為表現一直不如預期，被蘋果公司內部視為「最弱的數位業務之一」，所以正在接受高層審查，未來正在風雨飄搖之中。

小眾愛用但難成氣候：收入有限、但關掉又會惹民怨

Apple Fitness+ 是蘋果在 2020 年推出的訂閱服務，提供無廣告的健身影片課程，每個月訂閱費用為 9.99 美元，同時也是 Apple One Premier 訂閱組合中的一員。

不過，這項功能只支援美國、加拿大、英國等約 21 個國家，台灣等更多的國家地區都不支援這項功能，所以它的整體訂閱用戶的規模相當少，營收貢獻也有限，但據報導 Fitness+ 已經累積一群忠實使用者。

因此，如果蘋果貿然關閉 Apple Fitness+ 服務，可能引發負面輿論，因此高層還在權衡是否有必要繼續投入。

新管理團隊上任：健康事業副總裁接手，直接向 Eddy Cue 回報

報導指出，在蘋果營運長 Jeff Williams 於 2025 年 10 月宣布退休後，Fitness+ 的管理權也從營運部門轉交到健康部門手上，由健康業務副總裁 Dr. Sumbul Desai 接手負責，並直接向蘋果服務負責人 Eddy Cue 匯報。

Mark Gurman 指出，這項調整不僅是公司內部組織重整的一環，也代表蘋果希望藉由健康團隊的資源，為 Fitness+ 注入新的發展方向與技術整合機會。

傳 Health+ 訂閱服務將搭載 AI 健康助理

此外，Mark Gurman 還提到，蘋果正計畫在 2026 年推出名為 全新訂閱服務「Health+」，這項服務內建一款 AI 健康聊天機器人（health chatbot），可協助追蹤使用者的健康狀況、回覆生活與運動相關問題，而這項服務也是蘋果 Apple Intelligence 生態的一部分。

Gurman 推測，未來 Fitness+ 可能會併入 Health+，除了提升使用能見度之外，也能讓健身訓練、健康資料與 AI 有更緊密結合，成為 Apple Intelligence 的健康服務。

