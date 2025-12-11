蘋果健身服務擴大28國 台灣越南同步啟動

Apple Fitness+ 12/15登台。（圖：擷取自Apple官網）

蘋果公司（Apple）近日宣布，旗下備受好評的健身訂閱服務 Apple Fitness+ 將迎來服務推出以來的最大規模擴張，確認於 12 月 15 日（週一） 正式登陸台灣、越南等 28 個新市場。台灣使用者將能透過 iPhone、iPad、Apple TV 等裝置，體驗與 Apple Watch 深度整合的沉浸式運動課程，並支援繁體中文字幕。





台版月費 150 元起 一人訂閱六人同享

針對台灣市場的定價策略同步揭曉，Apple Fitness+ 台灣訂閱費用為每月新台幣 150 元，或可選擇每年新台幣 1,190 元的年費方案。為鼓勵全民運動，該服務全面支援「家庭共享」（Family Sharing），單一訂閱即可讓最多 5 位家庭成員共同使用，無需額外付費，大幅降低人均使用成本。

與此同時，Fitness+ 也將在越南上線，當地月費定價為 6.9 萬越南盾（約新台幣 90 元），展現蘋果針對不同市場經濟規模的靈活定價策略。





12 種運動類型與「Burn Bar」互動競賽

Apple Fitness+ 主打 4K 高畫質影音教學，內容涵蓋 12 種熱門運動類型，包括：高強度間歇訓練（HIIT）、肌力訓練、瑜伽、皮拉提斯、舞蹈、踢拳、有氧單車、跑步機、划船、核心訓練，以及冥想與「健走趣」（Time to Walk）。





該服務的最大優勢在於與 Apple Watch 的無縫串接。當使用者播放課程時，手錶監測的心率、卡路里消耗與活動圈進度，將即時同步顯示於大螢幕上。獨家的「Burn Bar」功能，更允許使用者與先前參與同一課程的用戶進行數據比對（匿名），透過良性競爭激發運動動機。





在地化支援與客製化功能

在語言支援方面，Fitness+ 教練主要以英文授課，針對台灣用戶，所有課程皆將提供繁體中文字幕，解決語言隔閡問題；此外，自 12 月 15 日起，平台也將新增德語、西班牙語配音及多國語言字幕。





為滿足現代人忙碌的生活型態，Fitness+ 提供「自訂訓練計畫」（Custom Plans），使用者可依據每週運動天數、時長及偏好類型，由系統自動生成專屬課表；同時結合 Apple Music，近期更加入了 BTS 等 K-Pop 熱門歌單，讓運動過程更具娛樂性。





上市優惠資訊

Apple Fitness+ 將於 12 月 15 日正式上線。蘋果延續推廣策略，凡購買新款 Apple Watch、iPhone、iPad 或 Apple TV 的消費者，啟用後即可獲得 3 個月 Fitness+ 免費試用；既有裝置用戶一般亦可享有 1 個月免費體驗。屆時用戶僅需將裝置更新至最新版本作業系統（iOS、iPadOS、watchOS、tvOS），即可在「健身」App 中啟用服務。



