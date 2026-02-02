蘋果傳研究小摺「iPhone Flip」：方形揭蓋式摺疊 iPhone 或成第二款摺機，和 Samsung Galaxy Z Flip 7 正面交鋒？

蘋果一直沒有公開承認正在研發摺疊 iPhone，但多名分析師與爆料者近年愈講愈「口徑一致」，普遍指向蘋果會以高階旗艦定位推出首款摺機「iPhone Fold」，時間點可能落在 2026 年後期。​

而最新爆料再加一筆！彭博記者 Mark Gurman 在其電子報中提到，蘋果內部亦正探索一款「方形、揭蓋式」摺疊手機，屬於小摺方向，但同時強調產品「未必」一定會推出市場，現階段只是「考慮中」。

小摺可能如何定位？

如果蘋果真的做小摺，市場會自然聯想到 Samsung 的 Galaxy Z Flip 系列，同類產品最大賣點通常是摺疊後更小、放入口袋更方便，同時打開仍可提供相對大螢幕使用體驗。​

蘋果若推出這類型後續機，意味他們認為自己有條件與現有小摺對手競爭，包括 Samsung 最新 Galaxy Z Flip 7 和 Motorola Razr（2025）系列。​

為何現在就講「第二款」？

Gurman 的說法反映蘋果可能對首款摺疊 iPhone 反應相當樂觀，希望一旦類別被帶起，就可以用不同形態同尺寸延伸產品線，好似現在「平板直身」iPhone 都有多尺寸選擇的策略。

換言之，首款摺機更似是「打開市場」的旗艦示範作，後續再用更多形態擴大覆蓋面。​

iPhone Fold 傳聞重點

現時較一致的共識是：首款摺疊 iPhone 將採用書本式設計，類似 Samsung Galaxy Z Fold，而非揭蓋式細摺。​螢幕方面，傳聞內側約 7.7 至 7.8 吋、外側約 5.5 吋，並可能由 Samsung Display 供應柔性 OLED 面板，目標是令摺痕更不明顯。​

售價亦被普遍預期會極高，有報導估計美國定價可能落在 US$2,000 至 US$2,500 美元區間，並被形容為蘋果最貴 iPhone。

